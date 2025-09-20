Новини
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
Автор: Екип Ruse24.bg 17:21
©
"Все още си имам проблеми с краката, но се търпи, а и аз свикнах вече. Живуркам си някак си! Диагноза все още нямам, имало ми нещо на седалищния нерв, но аз имам проблеми с мускулите, те не ме държат, явно той командва мускулите и съм в пълна немощ на краката.“

 

Това каза за "България Днес“ 65-годишният любимец на публиката Димитър Ковачев-Фънки.

През юли т.г. той разказа, че от месеци го мъчат болки, които идват от кръста, но лекарите не могат да разберат каква точно е причината.

И въпреки дузината направени последователни изследвания, рентгенови снимки, терапии и медикаментозно лечение, назначени му от вещи медици у нас, подобрение в състоянието му няма и до днес.

"Не мога да ви кажа какво ми е, защото никой от лекарите не може на мен да ми каже какво ми е, много сложно било! - негодува Фънки и продължава: - Не е дископатия, не ми дават противовъзпалителни, нито болкоуспокояващи. Пия си по три хапчета на ден, това били някакви витамини и не знам си какво, и си кретам, както мога.“ Фънки не крие, че се е отказал вече да търси лечение за здравословния си проблем, защото: "Честна дума да ви кажа - омръзна ми да обикалям по доктори, омръзна ми от изследвания, омръзна ми от вливания и си кютам така“.

Музикантът от "Черно Фередже“ споделя още, че болка в мускулите в момента няма, но има тежест.

"Има дни, в които краката хич не ме държат, но никой не може да ми каже какво ми има и решение на проблема ми никой досега не даде!“

Забавният любимец на публиката от телевизионното ри-алити "Като две капки вода“, чийто език е остър като бръснач и откровен до болка, споделя с примиренчески глас:

"И след като месеци обикалях лекари и болници, писна ми и свикнах има ли друго какво да направя?“, пита управителят на една от най-големите музикални компании у нас "София мюзик ентърпрайсис“, която десетилетия наред кани най-големите музикални звезди на родна сцена, и сам си отговаря: -Не, но ме радва, че ми предстоят някакви хубави неща. Започнахме репетиции с театъра за втората част на спектакъла "Веселата карета“.

Музикантът заедно с колегите си Тончо Токмакчиев, Мая Бежанска, Стелиян Николов, Димитър Баненкин, Добриела Попова, Емануил Костадинов и с Николета Малчева събраха хиляди зрители от цялата страна на сцената на Драматично-кукления театър "Иван Димов“ в Хасково с първата –на великолепната комедия на Елин Рахнев. А за втората част на спектакъла, която готвят в момента, обещават: "Смях до небето с няколко щипки сълзи за всички вас. Елате да ни гледате!“, доволно приканва Фънки.

