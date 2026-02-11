Галена хвърли кърпата, отказа участия
Новината дойде лично от самата нея чрез история в социалните мрежи, където без излишни подробности написа: "Мили мои, за съжаление се налага да отменя всички участия в София и Пловдив до края на седмицата поради здравословни причини. Бъдете здрави и до скоро!"
Певицата не разкри никакви детайли за състоянието си, което моментално отвори вратата за спекулации.
Феновете заляха профилите ѝ с въпроси и притеснения – от грип до прегаряне, та дори и лична драма – коментарите не стихват.
"Галена никога не отменя без причина. Дано всичко е наред!", пише фен.
Според слухове в музикалните среди, Галена е имала претоварен график, който в последните месеци включваше пътувания, участия и записи, и е възможно просто да е настъпил момент за спешна почивка.
Въпреки мълчанието, Галена уверява, че отсъствието ѝ ще е кратко и обещава да се върне веднага, щом здравето ѝ позволи.
Дали става дума за изтощение, вирус или нещо по-лично – остава загадка, но всички се надяват това да е просто пауза, а не предвестник на нещо по-сериозно.
Феновете вече броят дните до завръщането ѝ, пише "Блиц".
