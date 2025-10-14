ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Галъп Итернешъл": В глобален план населението изпитва все по-голяма тревожност
Изследването е проведено в 144 държави и показва, че повече хора по света изпитват негативни емоции, отколкото преди десетилетие, когато тревожните състояния започват да се увеличават по целия свят.
39% от анкетираните възрастни споделят, че са се тревожили много през изминалия ден, 37% казват, че се чувстват стресирани, 26% съобщават, че изпитват тъга, а 22% - гняв.
Тенденциозно именно тъгата, безпокойството и гневът са по-често срещани в по-малко мирните страни и общества.
С изключение на физическата болка, всички разновидности на отрицателни емоции са се оттеглили от пандемичните си върхове, които са поставени през 2020 г., но всеки от тях все още е с поне четири процентни пункта по-висок от този през 2014 г.
Въпреки негативната тенденция, щастието не изчезва
През 2024 г. 88% от възрастните по света казват, че са били третирани с уважение предишния ден, което е с три пункта повече от 2023 г. и сред най-високите нива, регистрирани досега от "Галъп".
Висок процент от анкетираните споделят, че често е смеят (73%), чувстват се удовлетворени (73%) или пък са отпочинали (72%). Тези данни показват подобрение сравнение с преди десетилетие.
