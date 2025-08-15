Новини
Гениалният Ник Кейв – една от ключовите фигури на световната музикална сцена
Автор: Екип Ruse24.bg 12:42Коментари (0)76
©
Ник Кейв е една от движещите фигури в алтернативния рок в последните 30-40 години. Той е наричан "Кръстникът на готик рока“. Това каза копирайтърът Александър Гюров в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“. Повод за разговора са предстоящите концерти на Кейв на 19 и 20 август в Античния театър в Пловдив.

Кейв става ключова фигура от австралийската музикална сцена, макар че емигрира от Австралия още в началото на 80-те. Живее в редица европейски градове, докато накрая се установява в Брайтън, Англия, "но остава свързан с австралийските артисти, музиканти и режисьори“, допълни Гюров и отбеляза, че Кейв е член на музикалните проекти Nick Cave and the Bad Seeds и The Birthday Party. "Човекът, който изстрелва Ник Кейв в сферата на популярната културата, е Вим Вендерс, който го използва в "Криле на желанието“ от 1987 г. Физиономията на Кейв, неговата аура, осанката му са много добре илюстрирани в тази конкретна сцена на филма, в която той се появява“, коментира гостът.

Следват епизодични появи на Кейв във филми като "Джони Суейд“. Той има много колаборации с австралийския режисьор Джон Хилкоут. Участва и в първия негов филм – "Ghosts... of the Civil Dead“. "В него става дума за един футуристичен затвор. Почти всяка сцена е в затворено пространство, в нито един кадър не виждаме небе, което е абсолютно умишлено. Филмът е изключително тягостен“, смята Гюров. Според него с "Убийството на Джеси Джеймс от мерзавеца Робърт Форд“ на режисьора Андрю Доминик Кейв ще остане в историята на седмото изкуство като принос и като артист. Той е автор на музиката, участва и като актьор. "Той много добре интегрира елемента на това да изградиш психологически портрет и в същото време да го оставиш толкова добре базиран в реалността“, коментира гостът.

Не е случайно, че Кейв работи със споменатите австралийски режисьори Хилкоут, Доминик, а също и Дейвид Мишо. "Те са част от новата вълна австралийски артисти, доста повлияни от Терънс Малик, може би донякъде и от Кормак Макарти, Мартин Скорсезе и Акира Куросава“, допълни Гюров. "20,000 Days on Earth“, "One More Time with Feeling“, "This Much I Know to Be True“ пък са документални филми, които представят човека и артиста Ник Кейв. Също така Кейв е композитор и на музиката към "Hell or High Water“ и "Wind River“ на сценариста Тейлър Шеридън.

Малко известен факт е, че Кейв е бил ангажиран с написването на сценария на "Гладиатор 2“, който обаче не е бил одобрен oт режисьора Ридли Скот и от продуцентите. "Той е искал да възкреси образа на Максимус – боговете да му дадат още един шанс на Земята, т.е. той винаги да се появява като войник, като човек, неизменно свързан със смъртта, болката и насилието, което е много любопитно като трактовка на самия образ, защото Кейв взима няколко измерения на образа от оригиналния филм и ги пренася в съвсем друга зона“, коментира Гюров.

Благой Д. Иванов, водещ на "Сториборд“, отбеляза, че Кейв е и писател, като дори в България са превеждани няколко негови книги, сред които "И магарето видя ангела“ и "Смъртта на Бъни Мънро“.






