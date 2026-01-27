Георги Момчилов: Няма как "Евровизия" да не бъде политическо събитие
©
Най-доброто българско представяне до момента е на Кристиан Костов, който завърши на второ място през 2018 г. Поли Генова пък представи България два пъти, като вторият път печели шеста позиция с "If Love Was A Crime“, припомни Момчилов.
Според него най-добри шансове за успешно представяне на тазгодишното издание на "Евровизия“ имат "Молец“. "На първи кръг представиха песен, която беше много добър бленд между модерен поп и фолклорни елементи, което на мен лично много ми харесва. Друг фаворит ми е Прея, защото тя има и харизмата на човек, готов за "Евровизия“. "Керана и космонавтите“ са ми слабо място, и те са ми фаворити“, призна тонрежисьорът.
Победата в "Евровизия“ не носи гарантирана слава, а дава възможности за артистите. "Това е най-голямата сцена, на която можеш да бъдеш. Миналата година отчетоха 160 милиона зрители. Слагат те на най-високото място в публичното око и се разчита да яхнеш тази вълна, както успешно направиха "Монескин“ преди няколко години, както в миналото направиха и АВВА. Много от участниците обаче не успяват“, добави Георги Момчилов.
Според него "Евровизия“ е политическо събитие. "Няма как да не бъде. Имаш повече от 20 стани, които се оценяват една друга. Няма как да няма дипломация и пристрастия. Имало е доста песни, които са се опитвали скрито или нескрито да прокарат някакъв политически заряд. Най-скорошният пример е от 2016 г. с украинската песен "1944“, в която певицата Джамала разказва за историята на прабаба си, която е от татарите в Крим, насилствено изселени от режима тогава. С тази песен тя спечели тогавашното издание на "Евровизия“. Политическото и патриотично гласуване също е част от играта. Много емигранти гласуват за собствените си страни. На миналия конкурс израелското правителство беше направило много масирана рекламна кампания, насочена към своите граждани в Европа, за да гласуват и да подкрепят Израел на конкурса. Нескритата подкрепа за съседна страна е нещо обичайно. Скандинавските страни непрекъснато си разменят точки. България често дава точки на Кипър, на Гърция. Сърбия постоянно получава точки от всичките си съседи“, обясни Момчилов.
Още по темата
Още от категорията
/
Концертът на Графа в София: 26 абсолютни хита, певец и публика, които не искаха вечерта да свършва
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Снимката, която потресе социалните мрежи по света
16:49 / 26.01.2026
Романът "И избави ни от лукавия" представлява калейдоскоп от разл...
15:13 / 26.01.2026
Ето я най-романтичната дестинация за деня на влюбените тази годин...
16:18 / 25.01.2026
Димана Сърменова - последната българка, участвала в ревю на Вален...
14:43 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.