Гергана Ангелова за Shake that Хълм: Три дена джем в подножието на Младежкия хълм в Пловдив

Младежкият хълм в Пловдив отново ще се превърне в най-горещата точка на културната карта на България с фестивала Shake That Хълм.



Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Гергана Ангелова, от сдружение "Творчески комплекс Инкубатор" – Пловдив.



Разкажете ни каква е програмата на тазгодишния фестивал "Shake That Хълм“!



Тазгодишното 11-то издание на фестивала "Shake That Хълм“ отново ще се проведе в подножието на Младежкия хълм в Пловдив, с вход свободен, като ще представи пет сцени с общо над 80 часа музика за трите дни, в най-различни жанрове, които са обособени в тематични зони, както и ще постави акцент върху градската култура, уличната култура и танците, като хип-хоп, брейк, графити артисти и други. Основната сцена ще бъде тематично обособена в трите дни. Първият ден ще бъде посветен на изпълнителите от българската рап и хип-хоп сцена. На втория ден, в събота, посрещаме Мила Робърт, Дара, заедно с нейния балет и много интересни хореографии. А третия ден пък ще представим една новоизгряваща банда "Hug or handshake“, които доста ни заплениха със свои изпълнения. След тях пък ще чуем нежния глас на Белослава заедно с Mr. Moon и Антони Рикев.



Новоизгряващата банда "Hug or handshake“ - това българи ли са?



Те са българи, но имат изключително силно присъствие и енергия и смятам, че в следващи години доста ще се развият. Наистина, много силни послания имат и ние имаме традиция в представянето на изгряващи банди. Като всяка година се радваме на успеха им вече и на развитието, което следва след това.



И другите ви изпълнители на основната сцена са топ, наистина желани изпълнители. А какво ще се случва на другата сцена, на електронната сцена?



Електронната сцена ще бъде с акцент в пионерите в българската електронна музика. Това са диджеите от "Метрополис“, както и DJ GAGO, който пък води повече от 20 години предаванията за електронна музика в национален ефир на радиото. Също така една много силна дамска компания диджеи ще открие в петък сцената с мотото "Дами канят“, като там изпълнителите ще бъдат само от нежния пол, но пък с много силна енергия, която ще пръснат.



Те едновременно ли диджействат?



Не, те са екип, имат си цяла концепция.



А в неделя кои ще бъдат изпълнителите?



В неделя – доайените в пловдивската електронна сцена, Пачо и Пепо, заедно с гост диджеи Тимо, Вита, които за пръв път ще се изявят на нашите сцени.



Какви са другите, съпътстващите прояви? Всъщност има и още сцени, нали така? И съпътстващите активности да кажете какви са?



Точно така. Специално внимание, всъщност акцентът, който и преди малко споменах, който представяме на уличните изкуства и култура – имаме такава традиция във фестивала още от първото му издание, но тази година посвещаваме цели 3 дни с фокус върху четирите основни елемента – брейкденс, МС, диджеи, графити зона и съответно излъчване на една много ценна, според мен, поредица късометражни филми, разказващи за историята на брейкденс сцената в България, тъй като ние имаме много артисти на световно ниво, но самото естество на тази култура като субкултура не предполага общността да е толкова запозната. Ще има много работилници, уъркшопи и съответно състезания, награди. Три дена джем в подножието на Хълма.



Филми, казахте, че ще представяте. Това разказ за развитието на брейка ли ще е?



Точно така. Още от началото на 90-те, с първите т.нар. крюта, които започват да се сформират в градове в цяла България, и нарастват в едно движение, което само по себе си е културно явление, много емблематично за това време.



Какво още ще предложите? Сигурно ще запълните тотално Хълма с много други неща, заедно с представянията по сцените. Какви са останалите, съпътстващите изяви?



Традиционно – Shake Market. Това е базарът, посветен на ръчното творчество, на майсторски изделия. Ежегодно посрещаме над 50 артисти, майстори, творци, които пък допринасят всеки да си отнесе по нещо уникално.



Ръчно направено. Дали ще е дреха или някакъв аксесоар?



Ами най-различни неща. Радваме се на изключително голямо разнообразие и интересни и причудливи неща, които нас ни изненадват дори понякога. Разбира се, има доста сериозна селекция на тези автори.



За децата какво ще предложите?



Детската сцена ще представи куклен театър, марионетни спектакли, арт ателиета, работилници, игри, изобщо всякакви увеселителни занимания. Както винаги, фестивалът има своя лунапарк, който също пловдивчани доста си харесват и очакват.



А за хората, които обичат да си хапват какво ще има?



Една много пъстра обстановка и фестивално настроение. За тях - Кухни на колела с разнообразна международна кухня.



Изобщо, три дена забавления на Младежкия хълм в Пловдив, нали така?



Точно така, с вход свободен.



Нека поканим хората да се възползват, краят на лятото си заслужава да бъдем сред природата и да ви бъде приятно и весело.



Винаги срещите са много топли в края на лятото. Хората имат какво да си споделят, още са на вълната на емоциите и винаги се получава много добре.



Това събитие как се организира? Кои са организаторите? Освен вас, имате ли подкрепа отнякъде?



Организатори сме ние - Сдружение "Творчески комплекс Инкубатор“ и имаме подкрепата на общинска фондация "Пловдив 2019“, които вече за пета година ни гласуват доверие и ни съдействат.



Във Фейсбук имате страница, откъдето хората ще могат подробно да се осведомят още веднъж за артисти и за всичко, което ще се случва на Младежкия хълм.



Точно така. Тъй като програмата е изключително наситена, съветвам – следете страниците и програмата по часове, теми и зони.