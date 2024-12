Геро със солена шега за Рачков

© Тази вечер в предаването "Скрита самоличност" водещият Герасим Георгиев - Геро се пошегува доста солено с колегата си Димитър Рачков директно в ефир.



Участничката - фотографката Божена Вълчева от Русе трябваше да разпознае осем "Скрити самоличности" - собственик на йоркширски териер шампион, IT специалист, шлайфист, дентален специалист, спортен журналист, фронтмен на банда, управител на магазин, йога инструктор.



Когато Божена стигна до IT специалиста, който се казваше Димитър, тя бе сигурна в отговора си.



"Повечето It спецалисти се казват Димитър", категоричан бе тя.



Геро обаче не пропусна да спомене името на най-известния си приятел.



"Абе, аз познавам един, който не е... Него и да го вържеш до компютър ще прегризе въжето и ще избяга!", разсмя публиката Геро.



"Вече на Рачков ще му викам It-то", допълни още Геро.