Гледаме на "Киномания" някои от най-добрите филми на годината

© Киномания – едно от най-важните събития в културния и фестивален живот в България, е в разгара си и показва изключително силна селекция от българско и чуждестранно кино. Почитателите на седмото изкуство могат истински да се насладят и да намерят за всекиго по нещо. Това коментира в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Иванов кинопрограматорът Христо Христозов.



"Киномания има страшно много публика и е най-зрителският фестивал за кино. Тази година показваме наистина всичко най-хубаво от Кан, от Венеция. Като почнем от Кан: наградата за сценарий "Веществото“ (The Substance) с Деми Мур, "Златната палма“, но и късометражната "Златна палма“ с българско участие "Човекът, който не можеше повече да мълчи“. Но от Венеция пък – Венсан Линдон, мъжката роля за филма "Тихият син“ (The Quiet Son), който е великолепен.“ Драмата "Тихият син“ е филм за младеж, който тръгва по лош път, свързвайки се с крайнодесни във Франция, и за баща му, който пък трябва да реши в съдебната зала дали да застане на страната на своя син или на страната на морала и справедливостта. "Този филм дава прекрасна, по-интимна перспектива към опасността, която ни грози, ако не внимаваме в какво вярваме.“



Едно от най-интересните предложения от фестивала е филмът "Анора“ (Anora) на режисьора Шон Бейкър, който според Христозов е сред най-свежите гласове на съвременното световно кино и тази година взе "Златна палма“ на кинофестивала в Кан. "Анора“ е едно малко по-социално, малко по-интимно кино, каквито са всички филми на Бейкър, обясни той: "Това е филм за една съвременна Пепеляшка, като Шон Бейкър си призна, че подсъзнателно или съзнателно се е вдъхновил от "Хубава жена“.“



"Бруталистът“ (The Brutalist), режисиран от Брейди Корбей, е филм, който остава в паметта дълго време, сподели още кинопрограматорът. "Това е вълнуваща история за архитект с еврейски произход, който емигрира в САЩ след трудностите и гоненията в Европа. Може би на някой ще му се види дълъг, предълъг дори, но за мен лично това беше един от най-важните филми във Венеция. Със сигурност е един от тези, които ще бъдат първи на "Оскарите“ и неслучайно взе награда за режисура във Венеция.“



"В рамките на Киномания тази година има два шедьовъра. Единият се казва "Все още има утре“ и това е най-гледаният филм в Италия миналата година, дело на 50-годишната актриса Павла Кортелези, която дебютира като режисьор. Филмът е със сцени на насилие, хореографирани като танц и решени във великолепната черно-бяла визия на италианския неореализъм,“ посочи още Христозов и добави, че вторият шедьовър се казва "Дахомей“ (Dahomey), който спечели "Златна мечка“ в Берлин. Това е френско-сенегалска копродукция и сенегалското предложение за "Оскар“. "Филмът е по една много важна за суверенитета на тая държава тема, но разбира се и за тяхното самосъзнание като общество, за съвременния свят и поведението на великите сили спрямо по-малките. Достойно е, че Франция прави такъв филм. Достойно е, че Френският институт в България се съгласиха с мен, че този филм трябва да бъде показан в България, защото това е важна позиция,“ добави още кинокоментаторът.



"Берлингуер. Голямата амбиция“ на режисьора Андреа Сегре е биографичен филм за секретаря на компартията в Италия Енрико Берлингуер, който се изправя срещу Брежнев в желанието си да проправя собствен път и собствена политика в Италия. Филмът е с българско участие и могат да се видят актьорите Светослав Добрев в ролята на Тодор Живков, Николай Данчев като Леонид Брежнев, Владимир Люцканов и други. "И това е още един филм, в който се оказва, че става дума за бащинството, освен за политика, освен, разбира се, за политически игри, освен за философия, морал, вяра, каквото искате, става дума за един човек, който е баща, който е съпруг и така трябва да взима важни решения в живота си.“



"С този филм Киномания дава начало на един минифестивал, Фестивал на италанското кино, в рамките на който специалният ни гост е Стефания Сандрели. Невероятната италианска актриса, която на 14 години изгрява като звезда в партньорство с Марчело Мастрояни във филма "Развод по италиански“,“ сподели още кинопрограматорът Христо Христозов.