Глоба 1000 евро: Българка остави кучето си в затворена кола в Гърция

© Българка беше арестувана в Гърция, след като остави кучето си само в лек автомобил за 15 минути, предаде In.gr.



По информация на медията, 60-годишна жена от България е била арестувана във вторник следобед в Неа Врасна за нарушаване на законодателството относно хуманното отношение към домашните любимци.



Жената е изоставила за период от около 15 минути куче в автомобил, без включен климатик или отворени прозорци, неспазвайки правилата за защита на хуманното отношение към животните и отношението към тях.



Наложена й е административна глоба в размер на 1000 евро и срещу нея е заведено съответно дело.