Истинска драма се разигра през уикенда в столичен клуб, където фолк иконата Глория изнесе поредното си горещо участие. По време на едно от златните ѝ парчета обаче неочаквано пиян и видимо неадекватен посетител хвърли кен от енергийна напитка право към сцената, като металният предмет падна опасно близо до певицата и музикантите ѝ.Публиката затаи дъх, очаквайки скандал, но вместо избухване Глория реагира с класа – прекъсна песента, поклони се и с изправена глава напусна сцената. Без викове, без драма, без евтини жестове – просто ясен знак, че не търпи неуважение, независимо дали идва от подпийнал "фен“ или самозабравил се хулиган.Охраната реагира мигновено и изведе нарушителя, а останалите в залата аплодираха поведението на звездата. "Глория си остава кралица – винаги класа и без компромиси!“ – коментира посетител от публиката след инцидента.И този път примата на попфолка доказа, че истинските дами не се принизяват – те просто слизат от сцената с достойнство, пише Intrigi.