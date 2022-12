© виж галерията Hа 8 декември Тина Търнър получи най-ужасяващото телефонно обаждане – че и вторият й син е починал. През 2018 г. по-големият Крейг се самоуби.



"Рони, ти напусна света твърде рано. Потънала в скръб затварям очи и мисля за теб, любимия ми син."



С тези думи Кралицата на рокендрола си взе сбогом с Роналд Търнър – плод на токсичната й любов с Айк Търнър. Той е роден през 1960 г., а докато е бременна с него, тя се опитва да се раздели с мъжа си, но скандалът довежда до първия му побой над детето. Когато пораства, момчето става част от музикалната им група и започва да върви по стъпките на родителите си. През 1993 г. взема участие заедно с майка си в биографичния филм. What's Love Got To Do With It, който разказва историята на нейния живот, пише "168 часа".



Според медиите полицията е била извикана в дома на Рони в четвъртък сутринта – 8 декември, когато някой - вероятно съпругата му Афида, се е обадила, за да съобщи, че той има проблеми с дишането и впоследствие е спрял да диша. Всичко се случило пред къщата им в Лос Анджелис за минути, а съседи се притекли на помощ и се опитали да го реанимират.



Пристигналите парамедици поели тялото на 62-годишния мъж, но усилията им били напразни. Той вече не бил между живите и те констатирали смъртта му.



Съпругата му, френската певица Афида Търнър, е в голям шок от случилото се и призна, че само за 3 седмици ракът е погубил любимия й мъж. Тя сподели няколко снимки на семейството им и припомни, че двамата са се оженили през 2007 г.



"Рони беше страхотен музикант и басист с удивителна душа, със сърце на истински ангел, духовно извисен, единствен по вида си - сподели тя през сълзи. - Направих най-доброто до края, този път [не] успях да те спася."



На 12 декември бяха публикувани резултатите от аутопсията на Рони Търнър, според които музикантът е починал поради "усложнения на метастазирал карцином на дебелото черво". Съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис описва и други значими състояния, изброени в доклада, сред които е "атеросклеротично сърдечносъдово заболяване".



Афида допълни, че сърцето й е разбито, че случилото се е много лошо и че тя е смазана, а кончината на съпруга й идва след смъртта на няколко членове на семейството на Тина Търнър.



През 2018 г. Кралицата на рокендрола загуби първородния си син Крейг, през 2010 г. се сбогува завинаги със сестра си Алин Бълок, която била мениджър на момичешката група Ikettes и пишела песни за Айк и Тина. През 2007 г. от свръхдоза почина и насилникът й Айк Търнър, но и досега кошмарите от живота с него я преследват. От трите си трагедии най-тежко понесе смъртта на Крейг, когото ражда само на 18 г. от саксофониста Реймънд Хил. Той обаче я зарязва с детето, защото в плановете му не влизало отглеждане на бебе.



Загубата на първородния й син толкова бе сломила рок звездата, че тя се отказа от сцената за 2 години. Тогава Кралицата на рокендрола не сподели нищо пред медиите. През 2005 г. обаче бе признала, че Крейг е приемал много тежко сцените на насилие и винаги виждала тъгата в очите му. След самоубийството му на 59 г. лекарите заключили, че депресията от детството му е надделяла и той е сложил край на живота си. Крейг Търнър бе намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис през юли 2018 г. с огнестрелна рана.



Любопитното е, че точно в този момент нищо не е подсказвало, че той смята да посегне на живота си. Давал вид на човек, доволен от професионалния си и от личния си живот и дори имал нова приятелка. Бил интроверт и много срамежлив човек.



"Нямам никаква представа какво го е довело до ръба, освен нещо, което да го е преследвало в самотата му – сподели певицата наскоро. Мисля, че е нещо, свързано с това да си сам. Колкото повече мисля, се питам защо не е звъннал на приятелката си, за да му помогне."