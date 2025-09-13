Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
Автор: Екип Ruse24.bg 22:49 / 13.09.2025Коментари (0)95
©
Истински телевизионен хаос се разигра в ефира на Би Ти Ви по време на излъчването на второто издание на "Златната лига" в "Стани богат".

Вместо шоуто да започне в 20:00, зрителите видяха само черен екран. Малко след това телевизията пусна кратка реклама и епизодът стартира, но проблемите не приключиха дотук.

След представянето на първия участник - Кристиан Найденов - екранът отново почерня, последваха реклами, а когато картината се върна, играта вече беше препратена направо към ключов въпрос, прескачайки началото.

Накрая продукцията напълно прекъсна излъчването, излъчи нов пакет реклами и прогнозата за времето, след което пусна целия епизод от самото начало, пише "България Днес".

Разочаровани и ядосани, зрителите веднага реагираха в социалните мрежи:

"Гаф след гаф, Би Ти Ви... Какво се случва?"

"Някой ще го уволняват."

"Колко пъти ще пускате отникъде епизода?"

"Нещо се объркаха... леле, леле. Аз с нетърпение го очаквам (и предполагам, че не само аз)."

Още по темата: общо новини по темата: 668
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/112 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
22:09 / 12.09.2025
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
10:41 / 12.09.2025
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР - Русе
11:39 / 12.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
20:34 / 12.09.2025
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Гледат мерките на задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:54 / 12.09.2025
Земетресение много близо до България!
Земетресение много близо до България!
09:26 / 12.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Крал Чарлз е болен от рак
Първият учебен ден
Световна черна хроника
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: