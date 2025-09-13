ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям гаф на bTV, зрителите бесни
Вместо шоуто да започне в 20:00, зрителите видяха само черен екран. Малко след това телевизията пусна кратка реклама и епизодът стартира, но проблемите не приключиха дотук.
След представянето на първия участник - Кристиан Найденов - екранът отново почерня, последваха реклами, а когато картината се върна, играта вече беше препратена направо към ключов въпрос, прескачайки началото.
Накрая продукцията напълно прекъсна излъчването, излъчи нов пакет реклами и прогнозата за времето, след което пусна целия епизод от самото начало, пише "България Днес".
Разочаровани и ядосани, зрителите веднага реагираха в социалните мрежи:
"Гаф след гаф, Би Ти Ви... Какво се случва?"
"Някой ще го уволняват."
"Колко пъти ще пускате отникъде епизода?"
"Нещо се объркаха... леле, леле. Аз с нетърпение го очаквам (и предполагам, че не само аз)."
