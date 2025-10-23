ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям късмет за 4 зодии в сезона на скорпиона
©
Рак
Марс, Слънцето и Меркурий ще бъдат във вашия пети дом на любовта, приятелите и забавленията. Това е идеално време за любов, приятелство и дейности, като посещение на ресторанти, клубове или събития. Когато Марс навлезе в Стрелец през ноември, вниманието ще се насочи към работата и здравето. Вселената ще подкрепя саморазвитието, пътуванията и образованието. Това е един от най-успешните и щастливи периоди на годината за Раците.
Скорпион
Това е вашият сезон! В началото на периода Слънцето, Меркурий и Марс ще бъдат във вашия първи дом на личността. Това е време за нови начала, проактивни действия и личностно развитие. През ноември вниманието ще бъде насочено към финансите. Възможно е да се появят нови възможности за доходи.
Пълнолунието на 5 ноември и новолунието на 20-ти ще засилят важни финансови и партньорски въпроси. Това ще е изключително успешен период за вас. Очакват ви много нови възможности, които ще ви отведат към мечтания живот. Доверете се на Вселената! Не спирайте да слушате интуицията си. Вашата душа знае кое е най-доброто за вас.
Риби
Сезонът на Скорпион ще докосне вашия девети дом на пътувания, учене и комуникация на дълги разстояния. Възможни са нови запознанства и приятни срещи. Венера в Лъв и Скорпион ще засили хармонията във взаимоотношенията и ще направи този период особено благоприятен за кариерно развитие и пътувания.
Близнаци
Късметът ще бъде на ваша страна, тъй като всички планети от сезона на Скорпиона ще повлияят на вашия шести дом на работа и здраве. Това е време за продуктивност, нови проекти и подобрено благосъстояние. Ще можете да подобрите и личния си живот и да започнете да пътувате. Нищо няма да попречи на успеха ви през този период. Пълнолунието на 5 ноември и Новолунието на 20 ноември ще донесат нови възможности във финансите и партньорствата. Пред вас ще се отворят вратите към един напълно различен живот.
Още по темата
/
Нов шанс за 4 зодии днес
12.10
Още от категорията
/
Емилия Зафираки: Това е нещо, на което наистина трябва да се отдаде внимание и да бъде насърчено
22.10
Проучване: Антидепресантите причиняват различни странични ефекти, разкрити са огромни разлики между лекарствата
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
20:43 / 22.10.2025
Вижте трите навика за добро начало на деня
15:54 / 22.10.2025
Марая Кери е обявена за Личност на 2026 г.
15:34 / 22.10.2025
Как да се предпазим от грип?
15:32 / 22.10.2025
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:37 / 22.10.2025
Чудната билка на баба Ванга, която е препоръчвала на всички: Пома...
11:38 / 22.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.