Голям празник е! Българи с често срещани имена имат повод да почерпят!
Автор: Екип Ruse24.bg 08:44
©
На 8-ми септември Православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е наричан още Рождество Богородично или Малка Богородица. Празникът е установен от най-дълбока древност. Това е третият празник в чест на Божията майка. Макар и наречен от народа ни "Малка Богородица" – вероятно заради това, че на него се почита раждането на едно свято момиченце, предназначено да стане Божия майка - това все пак е един от големите празници в годишния кръг. Християните обичат и дълбоко почитат този празничен ден.

Дева Мария е родена в галилейския град Назарет. Нейните родители били праведните Анна и Йоаким. Анна произлизала от свещенически род, а нейният мъж от царски.

Въпреки своята праведност, те нямали деца, на които да даряват любовта и вниманието си, затова не спирали да отправят своите молитви към Бога.

Имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир

Повече прочетете тук.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
