Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Голям празник е днес!
Автор: Цвети Христова 08:37Коментари (0)0
©
На 9 август Българска православна църква почита паметта на важен библейски персонаж, един от най-близките съратници на Иисус Христос.  От всички Христови ученици и последователи, само 12 били най-приближените му: Петър Първовърховни, Андрей Първозвани, Яков Зеведеев, Йоан Зеведеев – евангелист, Филип, Вартоломей или Натанаил, Тома, Матей, Яков Алфеев, Юда Яковов, брат на ап. Якова от 70-те, Симон Зилот и Матий – избран на мястото на отпадналия от апостолския лик Юда Искариот и запълнил числото на 12-те апостоли.

Със специален статут се е ползвал Свети апостол Павел Първовърховни. Някои църковни историци го причисляват към групата на 12-те апостоли, други към групата на 70-те ученици.

На 9 август почитаме паметта именно на Свети апостол Матий (Матия), който заел мястото на предателя Юда. Свети апостол Матий е  роден във  Витлеем. След Възнесението на Иисус Христос, както обещал на тръгване, Светият дух ще слезе на Земята, за да осени неговите последователи и да ги напътства в техните бъдещи дела.

Следвайки заръките на Иисус Христос, докато чакали Светият дух да се появи, Свети апостол Петър поел ангажимент да разреши друг въпрос. Кой да заеме мястото на Йуда, който предаде своя Учител за 30 сребърника, за да се сбъдне древното пророчество от Библията.

Свети апостол Петър събрал 120 Христови последователи и им представил  двама достойни мъже – Йосиф и Матий (Матия). Чрез жребий един от тях двамата трябвало да стане част от най-близките и изтъкнати последователи на Христа.

Жребият показал, че това е Матий.

Слизайки на Земята, Светият дух осенил Христовите ученици под формата на огромни огнени езици.

На мига те започнали да говорят множество чужди езици, които даже не били чували преди. Благодарение на тези езици те можели свободно да проповядват Словото Божие по целия свят. Осенен от чудото на Светия дух, новоизбраният апостол Свети Матий заминал за Антиохия и Сирия, после се отправил към градовете Тиан и Синоп в Кападокия.

Бил заловен и затворен в тъмница, но своевременното застъпничество на Свети Андрей Първозвани го освободило от затвора и Свети апостол Матий продължил да изпълнява своята Божествена мисия в  Едеса, Амасия, Севастия, чак до  Етиопия.

Земните дни на Свети апостол Матий също завършили мъченически като на останалите апостоли. Той бил заловен и изтезаван от езичниците, а накрая го убили с камъни на 9 август през 63 година.

Имен ден на 9 август празнуват Матей, Матейка, Мати, Матьо, Матия, Матея.

Същите имена празнуват своя имен ден и на 16 ноември, когато почитаме паметта на Свети апостол и евангелист Матей.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
Търговец в Русе: По всички маси наистина има двойни цени в евро и в лева, друг е въпросът с настройките на касови апарати
09:47 / 07.08.2025
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
Прокуратурата в Русе предаде на съд ОПГ за имотна измама, в която участва и полицай
11:36 / 07.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
Допълнителни мерки срещу шарка по дребните преживни животни бяха въведени в Русенско
12:21 / 07.08.2025
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
Здравното министерство предупреди: Започваме проверки в салоните за маникюр от 1 септември!
14:42 / 07.08.2025
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
Трик със 100 лева може да превърне магазините и аптеките в безплатни чейндж бюра
20:24 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
14:04 / 07.08.2025
Актуални теми
Войната вУкрайна
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: