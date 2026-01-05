Голям празник е днес с много именици! Небето се отваря, пожелайте си нещо!
Почитаме Св. прор. Михей, Св. мчци Теопемт и Теона. Преп. Синклитикия и Аполинария.
Св. Теопемт бил хвърлен в тъмница при гоненията на християните, жестоко изтезаван, но оживял. Приписали чудото на магьосничество и повикали езическия маг Теона да отрови епископа. Ала и неговите отрови не погубили мъченика. Теона приел и публично изповядал християнската си вяра, поради което бил заровен жив, а Теопемт - обезглавен.
Сутринта в църквата се отслужва служба, водата се кръщава и освещава. Като ръси по къщите, попът оставя и по малко бяла и червена вълна, с която се правят мартенички на 1 март. Народът вярва, че ако на Кръстовден замръзне китката босилек, с която попът ръси, годината ще е плодородна.
Смята се, че в нощта на Зимния Кръстовден срещу Йордановден, небето се отваря, но само праведните могат да го видят и пожелаят ли си нещо - ще се сбъдне. Вярва се, че на този ден животните и птиците проговарят с човешки глас, а всички реки и поточета спират за миг, за да се пречистят и потекат отново.
Имен ден празнуват Кръстьо, Кръстана.
