Голям скандал малко преди звездна сватба
©
Предстоящата сватба, разбира се, предизвика огромен интерес както в медиите, така и сред феновете. Говори се за пищно тържество, луксозни партита и звезден списък с гости. Но – както често се случва – зад кулисите не всичко е розово.
Истинска буря се разрази в социалните мрежи, след като стана ясно, че майката на Адам Пийти не е поканена на моминското парти на бъдещата булка. Сестрата на свекървата (лелята на Пийти) дори публикува гневен пост в Instagram и Facebook, в който защити роднината си и отправи остри думи към Холи Рамзи.
Според нея, бъдещата снаха е "разединила“ семейството и е "отдалечила Адам от близките му“, увличайки го в бляскавия свят на богатството и славата.
Въпреки това, много фенове и наблюдатели застанаха в защита на младата двойка. Има основания да се вярва, че именно свекървата е източникът на напрежението, а не бъдещите младоженци.
Припомняме, че след последните Олимпийски игри Адам Пийти премина през тежък период – депресия, зависимости, загуба на мотивация. Самият той призна, че дълго се е борил, за да се върне към нормалния живот. А Холи Рамзи е до него през цялото това време, като подкрепа и партньор, а не като пречка.
Майката на Адам често е споделяла, че идват от работническо семейство и че именно тя е водила сина си всяка сутрин в 4:00 часа на тренировки. И макар това да заслужава уважение, напоследък тя обвинява сина си, че се срамува от своя произход и се е "променил“ след като започнал връзка с дъщерята на милионер.
Тук възниква въпросът – дали наистина става дума за "предателство към корените“, или просто за човек, който е пораснал, извоювал си е успеха и е избрал нов път?
Какъвто и да е отговорът, едно е ясно – нито олимпийските медали, нито звездното име на Гордън Рамзи могат да гарантират хармония между свекърва и снаха. Но любовта – може. Останалото са просто социални мрежи и семейни драми, които времето неизбежно ще забрави, пише Edna.bg.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Забележителни проекти, реализации и концепции са подадени в 12-то издание на Archinova architecture awards 2025
11.11
Историк: Имало е сериозна връзка и време на сътрудничество между Второ българско царство и Ордена на св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта
10.11
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно съобщение, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Има начин да намалите сметките за отопление тази зима
22:45 / 12.11.2025
Зимнина без буркани – алтернативата на модерните домакини
22:45 / 12.11.2025
Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
22:29 / 12.11.2025
Мая Пауновска: Изгониха ме от "Трейтърс: Игра на предатели", за д...
20:01 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.