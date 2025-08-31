Голяма изненада за Сашо Кадиев

© Инстаграм Актьорът и тв водещ Сашо Кадиев отбеляза рождения си ден с емоционално признание в социалните мрежи. Той благодари на близките си за празничното преживяване, но най-вече на съпругата си Ивелина, която организирала цялата изненада.



"Това беше най-хубавият ми рожден ден досега! Благодаря на всички мои приятели и роднини за незабравимото преживяване! А най-голяма благодарност към съпругата ми Ивелина, която организира цялата изненада с толкова любов и грижа. Обожавам те, любов моя — ти си моят свят", написа Кадиев в Инстаграм.