Легендарната супермоделка от 90‑те години, Клаудия Шифър, която сега е на 55 години, продължава да радва феновете си не само със стил и красота, но и с личния си живот. След години на световни подиуми и фотосесии, фокусът ѝ днес се измества към семейството – съпругът ѝ Метью Вон и трите им деца са център на ежедневието ѝ.Особено внимание привлича дъщеря ѝ Клементина, която навлиза в 21‑та си година тази есен. Родена на 11 ноември 2004 г., младата дама вече проявява интерес към модата и стила, наследявайки някои от чертите на майка си – светла коса, елегантна осанка и присъствие, подходящо за модния свят.Клаудия споделя, че дъщеря ѝ разглежда нейния гардероб като "магазин за находки“, което показва предаването на модна култура между поколенията. "Обичам да наблюдавам как те съчетават облеклата си,“ каза Клаудия за дъщерите си. "Споделянето на гардероб, разменянето и носенето на предварително използвани дрехи сякаш е нещо естествено за поколението на моите дъщери.“Само преди няколко дни Шифър зарадва последователите си с архивна снимка - любим спомен от детството на Клементина. "Мотивирана съм от това винаги да намирам поука, любопитството и страстта си; нищо не може да убие искрата, хумора или харизмата ти!", написа тя, подчертавайки обичта и възхищението към вече порасналата си дъщеря.Клементина поема по стъпките на майка си в модния свят, започвайки още като бебе, когато позира на корицата на "Vogue" в Германия, прегърната в ръцете на майка си.Като тийнейджърка, Клементина започва да проявява по-сериозен интерес към модата и имаше възможността да наблюдава как майка ѝ се завръща на подиума на Versace по време на Миланската седмица на модата през септември 2023 г.Децата на Клаудия ШифърКлаудия Шифър е омъжена за британския режисьор и продуцент Матю Вон от 2002 година, като двамата са пример за стабилен брак в света на известните в шоубизнеса.Най-голямото дете на Клаудия, Каспар, е роден на 30 януари 2003 г. Единственият син на супермодела израства, практикувайки различни спортове – от тенис и крокет до тенис на маса и ски, с гордост споделя майка му в посланието си по случай неговия 21-ви рожден ден през януари 2024 г.Каспар води живота си далеч от светлините на прожекторите, макар че от време на време показва моменти от приятелствата и ежедневието си в Instagram.По-малката от двете сестри - Косима, която е на 15 години, поддържа най-дискретен публичен профил от трите деца и държи своите социални мрежи заключени. Въпреки това, тя е била забелязвана на различни събития заедно с родителите си, включително на мач от Висшата лига между Челси и Тотнъм Хотспър през август 2022 г, информира "People".