Голямо признание за Виктория!

© Виктория получи две номинации за престижните награди на Европейското радио за Евровизия ESC Radio. Българката е номинирана за най-добър артист (жена) за 2021 година, а песента ѝ “Growing Up is Getting Old" е номинирана за най-добра песен на годината.



Гласуването за музикалните награди ще продължи до 20-и юни, а всички международни фенове на певицата, както и българите живеещи извън територията на България могат да я подкрепят на awards.escradio.com, където се провежда онлайн гласуването.



През 2020 година Виктория спечели наградата за най-добър артист (жена), а наградата за най-добра песен спечелиха представителите на Литва The Roop. Те взеха наградата и за най-добра група.



Талантливата Виктория се класира на 11-то място на Евровизия 2021 и получи общо 170 точки от зрителите и журитата за песента си “Growing Up is Getting Old", като има равни точки със завършилата на 10-то място Стефания от Гърция. Във втория полуфинал България завършва на 3-то място. Участието на Виктория на конкурса обедини много български популярни личности, които изказаха подкрепата си за певицата от Варна.



Песента на България “Growing Up is Getting Old" имаше успех и в музикалните класации на стрийминг платформите. Тя зае 36-то място в световната класация на Spotify “Viral 50 – Global" и попада още в чартовете на Ирландия, Нидерландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Полша, Белгия, Дания, Естония, Исландия, Израел, Латвия и Литва.