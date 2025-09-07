Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Голямо признание за българска актриса в Турция
Автор: Екип Ruse24.bg 21:04Коментари (0)36
©
Българката Гюлсим Али, успешна актриса и звезда в турски сериали, е 6-а в престижната класация "Азиатска икона 2025“ на The Broadcasties – актьорите, излъчвани в телевизионни поредици.

Общо 25 имена са включени в списъка за цяла Азия, като сред тях има звезди от Южна Корея, Индия и 9 са от турски сериали. В класацията за Турция българката Гюлсим Али е в компанията на любимци и на българската аудитория – Неслихан Атагюл ("Дъщерята на посланика“) и Енгин Акюрек ("Пепел от рози“), Керем Бюрсин ("Почукай на вратата ми“).

В класацията сред 9-те избраници от турски сериали са и Джемре Байсел, Мирай Данер, Беркай Акдемир, Халил Ибрахим Джейхан и Иляда Алишан.

Общо 25-те избраници за титлата "Азиатска икона 2025“ са определени след гласуване на публиката, се съобщава в интернет страницата на Wander. "Този успех още веднъж доказва нарастващата популярност на турските продукции и актьори сред зрителите в Азия и по света. Турските сериали продължават да печелят сърцата на международната публика със своите емоционални истории и силни изпълнения“, коментират от медията.

Събитие

Признанието за Гюлсим Али идва скоро след като турската преса гръмна с новината, че красивата и талантлива българка е следващата партньорка на любимеца на феновете на сериали в Турция и България Енгин Акюрек.

Двамата започват снимки в главните роли в сериала "Плодородни земи“ (Bereketli Topraklar), за който в турската преса се коментира, че се очаква да е едно от най-големите телевизионни събития на сезона.

Новината за новата екранна двойка Гюлсим Али – Енгин Акюрек дойде и след друго голямо събитие в кариерата на българката. В Турция започна излъчването на сериала "Харман“. В него Гюлсим Али отново е в главна роля, като си партнира с друг любимец и на българските зрители – Берк Октай.

Той стана известен с ролята на Чаатай в сериала "Опасно изкушение“ (Yasak Elma). В "Харман“ Гюлсим си партнира и с друг екранен любимец от "Опасно изкушение“ – Руткай Айъкьоз, като екранния Емир.

"Като си дойда в България, хората често ме питат защо никъде не могат да ме гледат – коментира пред BG Voice Гюлсим. – За мой "късмет“ досега нито един сериал и филм с мое участие не е откупен от българска телевизия. Така че това е едно от най-големите ми желания – да ме видят сънародниците ми.“

Награди

Българката от години е в полезрението на продуцентите на сериали в южната ни съседка. За 10-те си години в Истанбул Гюлсим Али се е снимала в 10 сериала и един филм – "Линия на спасение“ (2022). Спечелила е и много награди.

През 2022 г. е избрана за "Най-добра актриса на Балканите“. В Лион, Франция, е получила приза "Най-обичана актриса“ и заедно с екранния си партньор Берк Атан – за "Най-хубава екранна двойка“, за сериала "Планинско сърце“. Става и "Най-добра актриса“ на конкурса "Лидер Марка“ за сериала "Червено знаме“.

Сезон

Красавицата Гюлсим, с мраморната си кожа, зелени очи и тъмнокестенява коса, неслучайно е на престижното 6-о място сред турските звезди в класацията "Азиатска икона“. Българката определено бележи силен сезон и като фотомодел в южната ни съседка и по света с естествената си красота, без никакви хирургични намеси.

Тя е и чест гост в различни тв предавания. Една от тайните на успеха на "хубавата българка“ е, че винаги е дружелюбна, позитивна и добронамерена към журналистите, поради което е и тяхна любимка. Красавицата е едно от най-желаните лица за реклами на брандове и често е на кориците и страниците на турски и международни печатни и онлайн издания, пише "Телеграф".

Още по темата: общо новини по темата: 611
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
07.09.2025 »
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
15:53 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:38 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
12:10 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Колективната отбрана на Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Съединението и празник на Пловдив
Водна криза
Военният парад в Пекин-2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: