Ако след зверските си публични изцепки от лятото насам Николаос Цитиридис все още има фенове, те могат да са доволни.Гъркът най-вероятно ще се завърне на екран най-късно през есента, само че не в bTV, където сме свикнали да го гледаме, а в NOVA. Той има шансове за собствено шоу там най-късно от септември.Че в NOVA са склонни да дадат хляб на Николаос Цитиридис, стана ясно още преди година, когато го взеха в най-гледаното си предаване – "Като две капки вода“.Гъркът показа завидни умения в имитациите, особено за непрофесионалист, и накара много хора да се възхитят от таланта му да влиза в роли на музикални звезди. Жалко, че няма същия талант да подбира и публичните си изяви, пише "Уикенд".Веднага след като накара хората да го заобичат в образите на всевъзможни певци и певици той си навлече гнева на нацията със злобни коментари като съдия в шоуто на bTV "България търси талант“, а рокаджиите никога няма да му простят, че нарече идола им Аксел Роуз "дъно“.Въпреки всичко това гъркът има нов шанс за завръщане, след като преди дни беше съобщено, че неговият откривател за малкия екран става шеф в NOVA. Това е Христо Хаджитанев – човекът, който в продължение на 3 години беше програмен директор на bTV.Именно той качи на екран комедианта от гръцко-български произход, създавайки "Шоуто на Николаос Цитиридис“, след като Слави Трифонов напусна телевизията заедно с целия си екип. Преди да стане програмен директор, Хаджитанев работи в проекти като "ВИП Брадър“, "Фермата“, "Стани богат“ и др. Той е и продуцент на "Шоуто на Николаос Цитиридис“.Взима гърка уж за сценарист, но след това решава да го пробва като водещ и експериментът се оказва успешен. Хаджитанев издейства за Нико масирана рекламна кампания, за да го превърне в звезда още преди шоуто му да е тръгнало. При толкова близки връзки никой няма да се изненада, че отново иска да работи със своето протеже.Николаос има договор с фирмата на Маги Халваджиян, която към момента го продуцира. Именно с нея трябваше да се разбере bTV, за да го вземе в журито на "Талантите“ миналата есен.Далеч по-лесно ще е обаче да му намерят работа в Нова тв, където от години имат много силно присъствие и влияние, а благодетелят му Хаджитанев вече отговаря за креативното и програмно развитие на телевизията. Неговата задача ще е именно внедряването на нови предавания в медията. Има голяма вероятност едно от тях да е вечерно шоу вариация на "Шоуто на Николаос Цитиридис“.Гъркът беше свален от екран в bTV успоредно с уволнението на откривателя си през декември 2023-та. Говори се, че е бил нарочен за уволнение цели две години по-рано, тъй като рейтингът му бил катастрофален. Хаджитанев обаче го спасил, осигурявайки му достатъчно ефирно време, за да утвърди своята популярност.Освен него, в ръководството на програмата на телевизията влизат и други експерти, съобщиха от NOVA. Нели Стойнова ще работи с фокус над цялостното стратегическо управление на програмното съдържание. Тя е част от екипа на "Нова Броудкастинг Груп“ повече от 15 години, през които е заемала различни позиции в дирекция "Програма“.Николай Киров със своята комплексна експертиза в управлението на различни проекти ръководи телевизионното производство и ще работи с акцент върху външните продукции и праймтайм форматите. Бившата режисьорка на Гала – Тара Нури-Иванова, поема вътрешните продукции, а Светлана Василева, която досега беше директор "Съдържание“, става консултант по ключови проекти.