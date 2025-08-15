Новини
ЗАРЕЖДАНЕ...
Графа се спусна с въже над Родопите
Автор: Екип Ruse24.bg 20:05Коментари (0)53
©
Графа се спусна с въже над Родопите, прелитайки над склонове и долове, закачен на система, известна като алпийски тролей.

Екстремното преживяване направи като част от усамотението си от шума на града и напрегнатото ежедневие.

Вече става традиция Владимир Ампов да бяга в Родопите от градската шумотевица и това да бъде между рождения му ден през юли и концертните изяви през август. И сега се случи така, а следващото му шоу е в Созопол тази събота. Но преди това презареди сили и енергия сред красотите и чудесата на древната планина.

"Далеч - на 280 километра от София, тук, в Родопите, намирам спокойствие и смирение", каза Графа. И допълни: "Харесвам хората на планината благи, гостоприемни и мъдри. Тук тишината е музика. Притихвам. Всички амбиции губят смисъл, щом усетиш полъха и чуеш шумоленето на дърветата. Сънуваш истински."

Накрая възкликна: "Тръгвам оттук зареден, благодарен за всичко, което имам, и готов да посрещна с усмивка нещата, които ми предстоят."

В Родопите Графа е чел и две емблематични книги, които са и доста различни една от друга. "Роден съм да живея в самота" на Франц Кафка е поредица от писма, в които има и доста разсъждения за живота. А "Преди кафето да изстине" на Тошиказу Кавагучи е под формата на фантастика, но и с размисъл за пропуснатите шансове.

"Обичам града, бъбривостта на улиците, разговорите с приятели. Но имам нужда и от онези моменти на забавяне на времето“, обяснява Влади Ампов своето приключение на усамотение сред планината, пише "Телеграф“.

