Грешката, която съсипва пухеното яке още при първото пране
© ФОКУС
ФОКУС се позовава на специалисти по текстил и поддръжка на облекло, които напомнят няколко основни правила, често пренебрегвани от потребителите.
Проверка на етикета не е формалност
Първата и най-важна стъпка е внимателното прочитане на етикета. Производителят изрично посочва дали якето може да се пере в пералня, при каква температура и на каква програма. Игнорирането на тези указания е сред най-честите причини за необратими повреди.
Преди пране всички ципове трябва да бъдат затворени, а якето – обърнато наопаки. Това намалява риска от механично увреждане на външната материя и предпазва шевовете. Специалистите съветват якето да се пере самостоятелно, без други дрехи в барабана.
Подходящ препарат и ниска температура
Обикновените прахове за пране не са подходящи за пухени изделия. Те трудно се изплакват и оставят остатъци, които "слепват“ пуха. Препоръчва се използването на течен препарат, предназначен за деликатни или пухени тъкани. Температурата не бива да надвишава 30 градуса, а центрофугата трябва да бъде на ниски обороти.
Защо тенис топките помагат
Един от най-ефективните трикове, потвърден от специалисти, е поставянето на две или три чисти тенис топки в барабана. По време на прането и центрофугата те предотвратяват слепването на пуха и спомагат за равномерното му разпределение.
Сушенето – критичният момент
Дори правилно изпрано яке може да бъде съсипано при неправилно сушене. Най-добрият вариант е сушилня на ниска температура, отново с тенис топки. Ако това не е възможно, якето трябва да се суши на проветриво място, в хоризонтално положение, като периодично се разклаща и "разбива“ с ръце, за да се възстанови обемът на пуха.
Кога да се избере химическо чистене
При якета с естествен пух, скъпа външна материя или сложна конструкция, специалистите препоръчват професионално химическо чистене. Това важи особено за модели без ясни указания за машинно пране.
