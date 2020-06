Гуинет Полтроу ще продава свещи с ухание на нейните оргазми

© Основателката на компанията "Гуп", актрисата Гуинет Полтроу, пуска на пазара нова серия ароматни свещи с ухание на нейните оргазми, съобщава Контактмюзик. Новият продукт така е и кръстен: "This Smells Like My Oragasms".



Сайтът припомня, че предишната серия ароматизирани свещи на Гуинет също носеше провокативна търговска марка, която твърдеше, че те са с ухание на нейната вагина: "This Smells Like My Vagina", предава БТА.



Новите свещи ще се продават за 75 долара бройката. Всъщност "оргазмените" свещи носят смесено ухание на грейпфрут, на масло от нероли, на касис и на розово масло. По думите на Полтроу излъчваният аромат бил "секси, изненадващ и крайно пристрастяващ".



Гуинет представи новата си продукция в телевизионното вечерно шоу на Джими Фалън. Четиридесет и седем годишната актриса изтъкна, че чрез нейните продукти с ярка сексуална конотация тя искала да "снеме срама", витаещ около женските интимни части.