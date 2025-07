Хана Монтана се завръща? Майли Сайръс готви нещо "наистина специално"

© Феновете на Хана Монтана ще се насладят на най-доброто от двата свята, тъй като Майли Сайръс загатва за нещо "наистина специално“ за 20-годишнината на сериала догодина, hollywoodreporter.com.



По време на скорошна поява в TikTok радиото на SiriusXM , носителката на награда "Грами“ си спомни за сериала, който даде старт на кариерата ѝ преди близо две десетилетия. "Хана Монтана“ се появи премиерно по Disney Channel на 24 март 2006 г.



"Искам да създам нещо наистина, наистина специално за него, защото това наистина беше началото на всичко това, което сега стои тук днес“, каза Сайръс пред водещия Крис Олсен за предстоящата годишнина на шоуто. "Без Хана наистина нямаше да има тази... тази аз. Толкова е лудо да си помисля също, че започнах като герой, за който си мислех, че ще бъде невъзможно да се отърва. И сега това е нещо, което, когато вляза в пространство, се възприема като чувство на носталгия или нещо, което имаш от детството си, но сега съм някак си интегрирана в живота на всички като самия герой. Така че е вълнуващо да мога да отпразнувам това.“



Сайръс играе емблематичния герой в продължение на четири сезона, от 2006 до 2011 г., както и в "Хана Монтана: Филмът“ от 2009 г. Сериалът проследява тийнейджърска поп звезда, която се опитва да запази самоличността си в тайна дори от най-близките си приятели, използвайки дегизировка на сцената. В актьорския състав участват и истинският ѝ баща, Били Рей Сайръс, както и Емили Озмент, Мичъл Мусо и Джейсън Ърлс.



В допълнение към телевизионното шоу, Хана Монтана също така е издала множество албуми и е издала хитови песни, включително "He Could Be The One“, "Life's What You Make It“, "Nobody's Perfect“ и "Let's Get Crazy“, между другото. През 2007 г. Сайръс също така предприема първото си турне като хедлайнер, Best of Both Worlds Tour, в подкрепа на албума си Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus .



След като шоуто по Disney Channel приключи и Сайръс се раздели с алтер егото си от Хана Монтана, кариерата на певицата и актриса скочи рязко. Тя продължи да участва в множество филми, като например "LOL“ , "So Undercover“ и "The Last Song“ .



През годините Сайръс е издала и няколко хитови албума, включително Bangerz от 2013 г., SHE IS COMING от 2019 г. , Endless Summer Vacation от 2023 г. и най-новия си албум от 2025 г. Something Beautiful . Песента ѝ "Flowers“ донесе на певицата и първите ѝ награди "Грами“ миналата година за запис на годината и най-добро поп соло изпълнение.