|Хари и Меган подписаха нов договор с Netflix, но при по-неизгодни условия
Договорът обаче е с по-неизгодни условия спрямо предишния. Той обаче опровергава спекулациите, които се появиха и според които семейството и Netflix трябваше да прекратят работата си.
След обявяването на сделката Меган заяви, че тя и Хари са вдъхновени да продължат работата си с Netflix, създавайки "смислено съдържание, което да достигне до максимално много хора и да покаже тяхната визия за света".
Към момента няма официална информация за това колко години ще продължи съвместната им работа, нито пък какви средства ще получат от нея. Предполага се, че предишният договор е бил на стойност около 100 млн. долара.
Статистиките обаче показват, че тяхният първи сериал не попадна дори в топ 300 на най-стриймваните предавания на платформата за първата половина на 2025 година.
Филмът за Хари и Меган, който излезе през декември 2022 година и който показваше как те си тръгват от кралското семейство, е бил гледан близо 23,4 млн. пъти. Той е най-гледаният документален филм в първите четири дни от излизането му. Поредицата With Love на Меган обаче не пожъна същия успех - тя бе гледана едва 5,3 млн. пъти.
