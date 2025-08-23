ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хари се завръща във Великобритания, но при едно условие, свързано с Меган
Radar Online твърди, че на принц Хари е било казано, че всеки път обратно в кралското семейство ще бъде при строги условия, определени от крал Чарлз. Най-важното изискване на Негово величество е синът му да ограничи интервютата и да обуздае натрапчивата си съпруга Меган Маркъл.
Херцогът на Съсекс е отчужден от монархията, откакто се оттегли от официалните си задължения през 2020 г. Но скорошна тайна среща на върха за мир между висши помощници на Хари и 76-годишния Чарлз беше описана като "значителен“ момент в усилията за размразяване на дълбокия лед между баща и син. Твърди се, че срещата, проведена в частен клуб за членове в Лондон в началото на юли, е отбелязала най-ясния знак досега, че помирението е на масата.
Кралски източник заяви: "Кралят никога не е крил привързаността си и към двамата си синове, но също така е подчертавал, че Хари не може реалистично да очаква завръщане, докато продължава с публични критики и постоянни интервюта. Необходими са спокойствие и сдържаност. Ако Хари може да демонстрира това, може би ще има път напред“.
Според други източници, екипът на Чарлз е подчертал, че Хари трябва да "сложи край“ на многократните си атаки и атаки на Маркъл срещу кралското семейство, ако желае да възстанови връзката си с баща си. Един от помощниците каза:
"Чарлз ясно заяви на Хари, че ако иска някакъв шанс да бъде приветстван обратно, трябва да спре да атакува семейството публично и да гарантира, че съпругата му ще избегне по-нататъшни противоречия“.
Срещата на върха за мир между екипите на Хари и Чарлз се проведе в Кралската отвъдморска лига, само на минути от Кларънс Хаус, и в нея участваха поне трима представители от всяка страна. Хари беше представляван от Мередит Мейнс, неговия началник на кабинета, базиран в Монтесито, за която се твърди, че е долетяла от Лос Анджелис специално за разговорите. Присъстваше и Лиъм Магуайър, ръководител на връзките с обществеността на семейство Съсекс във Великобритания.
Чарлз беше представляван от секретаря си по комуникациите Тобин Андреа. Наблюдатели заявиха, че самият факт на свикване на срещата показва сериозността на намеренията.
Подробностите от дискусията остават строго пазени в тайна, като Мейнс се завръща незабавно в САЩ след приключването на разговорите.
Отношенията между Хари и Чарлз се влошиха, след като принцът в изгнание направи серия от широко отразени медийни изяви, включително документален филм на Netflix и мемоарите си " Spare“.
