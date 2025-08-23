Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Хейли Бийбър: Ти си олицетворение на радостта
Автор: Екип Ruse24.bg 19:58Коментари (0)76
©
Хейли Бийбър отпразнува първия рожден ден на сина си Джак Блус със зашеметяваща серия от снимки, които показват очарователните златни кичури на детето ѝ. Основателката на Rhode Island сподели в Instagram две професионално заснети снимки с бебето си. 

Кадрите показват Хейли в семпла бяла тениска и сини дънки, люлееща сина си, облечен в бял гащеризон. Бадемовата ѝ коса пада на меки вълни, допълнени от естествен, сияен грим, който подчертаваше непринудената ѝ красота, пише HELLO!.

28-годишната манекенка написа под публикацията: "1 година с теб, мое красиво момче. Честит първи рожден ден, Джак Блус, ти си олицетворение на радостта.“

Хейли също така сподели кадри зад кулисите на празненствата за рождения ден на сина й, от които се виждат балони в бебешко синьо и златисто.

Още по темата: общо новини по темата: 519
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
предишна страница [ 1/87 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
Два палежа и двойно убийство: Русенската прокуратура внесе обвинителен акт
12:29 / 21.08.2025
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
20:27 / 21.08.2025
Има 4 вида жирафи
Има 4 вида жирафи
12:59 / 21.08.2025
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
АМ "Тракия" пак се задръсти заради катастрофа – очевидци говорят за колона от 6 километра
19:07 / 22.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
11:43 / 21.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: