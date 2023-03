Хеви метъл легендите Metallica си купиха цял завод

© Хеви метъл легендите Metallica придобиха контролния пакет акции на завод за пресоване на винил в щата Вирджиния, САЩ, съобщи NME.



Furnace Record Pressing в град Алекзандрия е един от най-големите заводи за производство на грамофонни плочи в страната, с 12 преси Pheenix Alpha и две преси Finebilt. Досега той е преиздавал множество албуми за Metallica, включително бокс сет винил на албумите Kill ‘Em All, Ride The Lightning и Master Of Puppets, допълва в. Сега.



"Много сме радостни да изведем партньорството си с Furnace на ново ниво. Техният независим дух, страстта, която изпитват към своя занаят… В културно отношение ние сме сродни души", коментира барабанистът и един от основателите на групата - Ларс Улрих. "Furnace са страхотни за Metallica и по-важното - за нашите фенове. Тази задълбочена връзка между Metallica и Furnace гарантира, че феновете на винила навсякъде, особено нашите "пети членове“, ще имат постоянен достъп до висококачествени записи в бъдеще", добавя вокалистът Джеймс Хетфийлд.