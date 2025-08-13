Хибридните коли са по-лесно запалими?

© Експерт по смекчаване на риска при транспорт обясни в интервю за Autoblog защо хибридите могат да представляват по-големи рискове от пожар, за които хората не са се замисляли. Уилям С. Лърнър , консултант по безопасност на литиево-йонните батерии и водородните технологии в транспорта, призна, че тъй като хибридните батерии са по-малки, те представляват по-нисък риск от пожар, защото състоянието на зареждане е от значение. Въпреки това Лърнър изясни ключова разлика между меките хибриди и техните аналози – plug-in електрически превозни средства (PHEV).



"След като се качите в plug-in хибрид, това, което правите, е да добавяте електрически ток от зарядното устройство към превозното средство. Има приблизително 20-30% вероятност нещо да се случи, когато превозното средство е включено в контакта, било то в зарядното устройство или отстрани на превозното средство. Когато започнете да зареждате превозните средства, хората не спазват правилото за зареждане до 80% и проблемът тогава става, че батериите амортизират активите. Точно както вашият мобилен телефон, той ще издържи 600-2000 цикъла, но след това започва да се разгражда, а когато започне да се разгражда, средната тенденция е да се допълни още, за да се поддържа на 100%“, каза Лърнър. С други думи, PHEV-овете представляват по-висок риск от пожари от меките хибриди, тъй като те редовно се включват и зареждат, което води до по-голям електрически ток, протичащ през батерията, което води до по-голяма вероятност от повреди при зареждане. Освен това, шофьорите често не зареждат според препоръките на производителите от 80%, а стареещите батерии, заредени до 100%, имат по-голям шанс да изпитат термични проблеми.



Лернър обясни и възможните опасности, свързани с меките хибриди, използвайки BMW X5 2025 като пример. Експертът по безопасност на транспорта отбеляза, че ограниченията в пространството са довели до това BMW да постави батерията на мекия хибрид на X5 2025 паралелно с двигателя, и че моделът има и резервоар за гориво с HDPE пластмаса, която се топи при 348 градуса по Фаренхайт.



"Това, с което се сблъсквате в 2025 BMW X5 mild hybrid, е екип за първа помощ, който влиза и си мисли "добре, това е пожар от бензин и това е моята тактика“, но ако тази 48-волтова батерия се запали, тя може да изстреля клетките си на 65 фута и седем инча.“ Той добави, че ако батерията се запали, това ще доведе до топене на резервоара за гориво и сега имате пожар от бензин плюс пожар от батерия. "Като смесвате двете горива, вие удвоявате проблема.“ Все пак Лърнър поясни, че някои автомобилни производители, като Audi , имат конфигурации за мек хибрид, които са по-малко проблематични, и основният момент е, че екипите за първа помощ трябва да знаят, че когато има активна литиево-йонна батерия, те могат да се борят с множество видове пожари.