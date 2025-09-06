ЗАРЕЖДАНЕ...
Русе
|Хидратация чрез храна: Какво да ядем за здрава и сияйна кожа
Плодове, богати на вода
Плодовете с високо съдържание на вода (90–96%) не само хидратират, но и осигуряват основни хранителни вещества.
Диня и краставица: Отлични източници на хидратация. Динята съдържа и ликопен, мощен антиоксидант, който защитава кожата.
Портокали и пъпеши: Богати на витамин C, който подпомага производството на колаген и възстановяването на кожата.
Добри мазнини и антиоксиданти
Здравословните мазнини укрепват кожната бариера и задържат влагата.
Авокадо, орехи, бадеми и семена от чиа: Богати на омега мастни киселини и антиоксиданти, които помагат на кожата да задържи хидратацията и да се бори с увреждането от свободните радикали.
Храни, повишаващи производството на колаген
Колагенът е жизненоважен за поддържане на еластичността и задържане на вода в кожата.
Яйца, риба и костен бульон: Естествени източници на колаген, които насърчават стегната, хидратирана и сияйна кожа.
Храни, богати на минерали
Минералите подпомагат хидратацията и здравето на кожата чрез балансиране на електролитите.
Магнезий, цинк и калий могат да бъдат намерени в:
Банани
Спанак
Сладки картофи
Храни, които трябва да се избягват
Точно както някои храни подхранват кожата, други могат да я дехидратират и увредят.
Прекомерна консумация на млечни продукти и рафинирана захар: Те предизвикват гликация, процес, който уврежда колагена и прави кожата да изглежда матова и дехидратирана.
Червено месо
Алкохол и сладки напитки (като кола и пакетирани сокове): Причиняват възпаление и лишават кожата от влага, пише News18.
Обобщено:
За здрава, хидратирана и сияйна кожа трябва да включите в диетата си комбинация от богати на вода плодове, здравословни мазнини, антиоксиданти, богати на колаген храни и основни минерали. В същото време ограничете храни с високо съдържание на захар, нездравословни мазнини и изкуствени добавки, които могат да изсушат и разпалят кожата ви.
