Хидратация чрез храна: Какво да ядем за здрава и сияйна кожа

© Само хидратиращите кремове не могат да осигурят на кожата ви необходимата хидратация. Храните, богати на електролити, антиоксиданти, минерали, добри мазнини и съдържание на вода, са от съществено значение за здрава, подхранена и сияйна кожа.



Плодове, богати на вода



Плодовете с високо съдържание на вода (90–96%) не само хидратират, но и осигуряват основни хранителни вещества.



Диня и краставица: Отлични източници на хидратация. Динята съдържа и ликопен, мощен антиоксидант, който защитава кожата.



Портокали и пъпеши: Богати на витамин C, който подпомага производството на колаген и възстановяването на кожата.



Добри мазнини и антиоксиданти



Здравословните мазнини укрепват кожната бариера и задържат влагата.



Авокадо, орехи, бадеми и семена от чиа: Богати на омега мастни киселини и антиоксиданти, които помагат на кожата да задържи хидратацията и да се бори с увреждането от свободните радикали.



Храни, повишаващи производството на колаген



Колагенът е жизненоважен за поддържане на еластичността и задържане на вода в кожата.



Яйца, риба и костен бульон: Естествени източници на колаген, които насърчават стегната, хидратирана и сияйна кожа.



Храни, богати на минерали



Минералите подпомагат хидратацията и здравето на кожата чрез балансиране на електролитите.



Магнезий, цинк и калий могат да бъдат намерени в:



Банани



Спанак



Сладки картофи



Храни, които трябва да се избягват



Точно както някои храни подхранват кожата, други могат да я дехидратират и увредят.



Прекомерна консумация на млечни продукти и рафинирана захар: Те предизвикват гликация, процес, който уврежда колагена и прави кожата да изглежда матова и дехидратирана.



Червено месо



Алкохол и сладки напитки (като кола и пакетирани сокове): Причиняват възпаление и лишават кожата от влага, пише News18.



Обобщено:



За здрава, хидратирана и сияйна кожа трябва да включите в диетата си комбинация от богати на вода плодове, здравословни мазнини, антиоксиданти, богати на колаген храни и основни минерали. В същото време ограничете храни с високо съдържание на захар, нездравословни мазнини и изкуствени добавки, които могат да изсушат и разпалят кожата ви.