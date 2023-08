© YouTube Мъж скочи от покрива на столичен блок... с парашут. Каскадьорското видео се превърна в Instagram хит, събирайки близо 20 хиляди лайка, забеляза Ruse24.



Профилът, от който е постнато видеото, както и десетки подобни вълнуващи каскади, е ilko_iliev_. В описанието той проявява сарказъм: "Определено не съм аз на това видео и то определено не е снимано от моя фотограф."



На видеото се вижда как човекът скача от покрива на сградата, парашутът му се отваря и той кацва в градинка, разминавайки се с известен супермаркет.



"Пак ли се развали асансьорът?" и "Когато бързаш да хванеш промоциите в Лидл", коментират шеговито в социалната мрежа.



Оказва се, че кадрите в Instagram са откъс от видео на каскадьора и негови приятели, в което тримата скачат от въпросния покрив. Цялото видео е качено на YouTube канала им с име Disaster Arts. Там става ясно още, че височината на блока е цели 66 метра.



В профилите им са публикувани и други видеа с екстремни преживявания.



View this post on Instagram A post shared by 👁 Ilko Iliev (@ilko_iliev_)