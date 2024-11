Холивудска актриса: Мерилин Монро имаше връзка едновременно и с двамата братя Кенеди

© На 90-годишна възраст актрисата Шърли Маклейн, носителка на Оскар, е имала място на първия ред в някои от най-очарователните моменти в холивудската и американската политическа история. В наскоро издадената си книга The Wall of Life: Pictures and Stories from this Marvelous Lifetime, Маклейн разказва за своите преживявания и някои от нейните разкрития са колкото скандални, толкова и интригуващи. Сред историите, които тя споделя, е една, включваща Мерилин Монро, президента Джон Ф. Кенеди и неговия брат Робърт Ф. Кенеди – разказ, който добавя свежи слоеве към дългогодишните слухове за звездната нощ, в която Монро изпява "Честит рожден ден, Господин президент.



Нощ на интриги и скандали



Според Маклейн тя е присъствала на емблематичното тържество за 45-ия рожден ден на президента Джон Ф. Кенеди на 19 май 1962 г. в Медисън Скуеър Гардън, където знойното изпълнение на Монро пленява публиката. По-късно същата вечер избрана група е поканена на афтърпарти в дома на финансовия председател на Демократическата партия Артър Крим. Именно там, твърди Маклейн, тя е станала свидетел на шокираща сцена: президентът Кенеди напуска спалнята с Монро вътре, а главеният прокурор Робърт Ф. Кенеди, влиза в стаята малко по-късно. Разказът на Маклейн предполага интимна среща между двамата братя Кенеди и Монро в рамките на часове един от друг - история, която подклажда спекулациите от десетилетия.



"Джак Кенеди току-що беше излязъл от спалнята зад мен, а Боби Кенеди току-що беше влязъл“, пише Маклейн, описвайки момента с Монро в спалнята, което допълнително засилва слуховете, че и двамата братя са били тясно обвързани със звездата от "Някои го харесват горещо“. .



Появяват се още обвинения



Това, обаче, не е единственото твърдение около онази нощ. Журналистката Морийн Калахан в книгата си "Не питай: Кенеди и жените, които те унищожиха“ твърди, че Робърт Кенеди и Монро са били заедно в съблекалнята й за интимна среща точно преди Монро да излезе на сцената, за да пее. Според Калахан представянето на Монро е било повлияно от срещата, с известната й тясна рокля, а емоционално натоварената атмосфера е накарала първата дама Джаки Кенеди да се ядоса заради вниманието, което Монро е получила от съпруга си.



Трагичният край на Монро



Маклейн засяга и трагичното време на смъртта на Монро, настъпила само три месеца след тази съдбовна нощ, на 5 август 1962 г. Слуховете за връзките на Монро с двамата братя Кенеди продължават през годините и някои предполагат, че връзките й с тях може да са я поставили в опасни политически води. Според Калахан, Робърт Кенеди е посетил дома на Монро в Лос Анджелис вечерта преди тя да бъде намерена мъртва, като се твърди, че се е опитвал да извлече записи на касети, които биха могли да компрометират и двамата братя.



Предполагаемото поведение на Кенеди и последствията



Маклейн си спомня как е споделила историите си за братята Кенеди с техния по-малък брат, сенатор Тед Кенеди, през 1984 г. Тя е включила снимка от този момент в книгата си, където разказва как Теди се е смял на приключенията на братята си. Подобни истории, ако са верни, рисуват сложен портрет на семейство Кенеди – власт, привлекателност и противоречия.



Среща с Доналд Тръмп



В допълнение към разказите си за семейство Кенеди, Маклейн споделя и за "страшното“ взаимодействие, което е имала с Доналд Тръмп. Тя си спомня среща с него през 80-те години на миналия век, когато той я гледал по начин, който тя намирала за неудобно. Според Маклейн, Тръмп изглеждал видимо привлечен от нея и направил няколко неуспешни опита да я спре да си тръгне.



Книгата на Маклейн: Поглед към Холивуд и политическите истории



В The Wall of Life: Pictures and Stories from this Marvelous Lifetime, откровеният разказ на Шърли Маклейн предлага уникален поглед върху личния живот на публични личности. С блестяща кариера, обхващаща десетилетия, гледната точка на Маклейн внася допълнителна интрига в историите, които пленяват обществеността от години. Независимо дали тези разкази някога могат да бъдат напълно потвърдени или не, разказите на Маклейн напомнят на читателите за мощното взаимодействие между слава, власт и скандал както в Холивуд, така и във Вашингтон, пише Edna.bg.



За тези, които се интересуват от скритата история на американските икони, книгата на Маклейн обещава завладяващ, макар и понякога противоречив, поглед зад завесата.