Холивудска звезда реши да заснеме филм за битката си с натрупаните килограми

© Холивудският ас Уил Смит ще заснеме и покаже опитите си да се лиши от натрупаните по време на локдауните килограми. Това стана ясно, след като от YouTube обявиха новите си епизодични продукции. Смит ще проследи документално битката си с наедрялото си коремче, като ще направи феновете съпричастни към всяка стъпка от фитнес приключението. Той няма да си борави със сценарий за целта.



"Това е тялото, в което се носех през цялата пандемия и безбройните дни на взиране в провизиите с храни. Обичам това тяло, но искам да се чувствам по-добре. Без повече среднощни кексчета... това е! Ще влизам в най-добрата форма на живота си (Best Shape of My Life е работното заглавие на проекта – б.а.)!“, написа Смит в социалните мрежи докато гордо позира само по бельо, за да запечата вида си преди преобразяването.



Премиерата на сериала му е заложена засега за 2022 г. Очаква се продук © цията да се състои от 6 епизода, в които да се включат и гост-звезди, сред които и професионални атлети, пише "Монитор".



Певицата Алиша Кийс също ще се разпише с документална поредица за YouTube. Тя ще покаже честването на 20-ата годишнина от издаването на албума й Songs in A Minor. Проектът ще бъде показан пред феновете й още това лято, като в рамките на общо 4 епизода те ще проследят и процеса по записването на 8-ия й студиен диск.