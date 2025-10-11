Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Хороскопът за събота - не правете планове, някои ги очакват обратите на съдбата
Автор: Екип Ruse24.bg 08:36Коментари (0)99
©
11 октомври 2025 г. ще донесе много изненади на една от зодиите. Не правете планове, а просто се оставете на течението да ви отнесе към по-хубави места. Вечерта уговорете среща с приятели, особено ако не сте се виждали отдавна. Не си поставяйте вечерен час. Очакват ви прекрасни мигове. Какво очаква представителите на останалите зодии вижте в съветите за деня във Вашия дневен хороскоп. 

Дневен хороскоп за Овен

Какъв ще бъде денят зависи само от вас. За целта не оставяйте в ръцете на другите да определят вашата програма. Набележете любимите си занимания. 

Дневен хороскоп за Телец

Тази събота различното ще ви уморява, но истината е, че имате голяма нужда от него. Променете нещо, раздвижете нещата около себе си.

Дневен хороскоп за Близнаци

Днес може внезапно да се разбунтувате срещу света като цяло и срещу всеки негов компонент в частност. Опитайте се, ако не можете да устоите, поне да изберете цел, чийто бунт няма да има катастрофални последици. 

Дневен хороскоп за Рак

Това е ден, в който да заложите на движението. Оставането у дома няма да ви подейства добре. Сега е моментът да измислите маршрут за своята всекидневна разходка.  

Дневен хороскоп за Лъв

През този ден вашата прозорливост ще ви помогне много в отношенията с другите. Разбирането на отсрещната страна носи полза не само на другите, но и на нас самите. 

Дневен хороскоп за Дева

Тази събота може да откриете, че не правите достатъчно за своето развитие и най-вече това на талантите си. Извадете четките и боичките или друго, което ви прави щастливи и действайте! 

Дневен хороскоп за Везни

Тази събота избягвайте спонтанните действия - те няма да ви донесат нищо друго освен проблеми. По-добре да ви смятат за нерешителни, отколкото за глупави.

Дневен хороскоп за Скорпион

Вашите брилянтни идеи няма да бъдат посрещнати с ентусиазъм. Може би просто сте избрали грешната аудитория или грешното време. Опитайте се да ги споделите при други обстоятелства, по-късно. 

Дневен хороскоп за Стрелец

Късметът ще бъде на ваша страна днес, но само ако положите известни усилия. Не очаквайте неоправдани подаръци от съдбата.

Дневен хороскоп за Козирог

Днес може да се наложи да направите компромис с един от принципите си. Не че е чак толкова страшно, но може да причини известен морален дискомфорт.

Дневен хороскоп за Водолей

Тази събота бъдете готови за внезапни обрати на съдбата. Може да се наложи да оставите настрана някои стари проекти, за да съсредоточите цялата си енергия върху реализирането на нова идея. 

Дневен хороскоп за Риби

Тази събота може да ви донесе много изненади. Няма да има никакъв смисъл да се подготвяте за тях. Оставете се на течението да ви отведе - там със сигурност ще ви хареса.

Още по темата: общо новини по темата: 1044
09.10.2025 Голям късмет през днешния ден, кои са избраните?
06.10.2025 Огромно щастие застига 4 зодии днес
04.10.2025 Неделята носи щастие и любов за тези 4 зодии
04.10.2025 Месечният хороскоп на 3 зодии обещава много пари
03.10.2025 Истинско чудо очаква няколко зодии уикенда
28.09.2025 Нумерологичната прогноза за идната седмица- важна е само датата ви на
раждане
предишна страница [ 1/174 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
17:44 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бюджет 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: