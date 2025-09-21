© В днешния забързан свят, мозъкът ни непрекъснато жонглира с множество задачи. На фона на крайни срокове за работа, социални ангажименти и дигитални разсейвания, много от нас се затрудняват да спят дори шест часа. С течение на времето тази комбинация от лош сън и хроничен стрес може да повлияе не само на настроението и енергията, но и на паметта и когнитивните функции. Разбирането как тези фактори на начина на живот си взаимодействат е от решаващо значение за поддържането на остър и здрав ум.



Сън, стрес и памет: Важното трио за начина на живот



Неврологът д-р Рохит Пай обяснява: "Стресът и сънят взаимодействат, за да събират информацията. Стресът засяга невронните мрежи, отговорни за обработката на паметта, като хипокампуса и амигдалата, и префронталния кортекс. Тези структури са отговорни за емоционалните компоненти на спомените. Повишеният стрес с намален сън нарушава обработването на паметта, където се съхранява само емоционалният компонент. Добрият нощен сън с добър REM компонент помага за събирането на паметта без емоционалния аспект, което спомага за доброто извличане на информация.“



Неврологът д-р Амлан Мохапатр добавя: "Сънят е фундаментална биологична потребност, която играе важна роля за физическото здраве, психическото благополучие и цялостното качество на живот. Липсата на сън нарушава когнитивните функции като внимание, учене, памет и вземане на решения. С течение на времето хроничното лишаване от сън може да доведе до тревожност, депресия и загуба на паметта, както при болестта на Алцхаймер. По подобен начин стресът, тревожността и лошите навици на живот нарушават цялостното ежедневно функциониране. Това създава порочен кръг, тъй като стресът намалява съня, а лошият сън го увеличава.“



Стратегии за защита на мозъка ви



Поддържането на редовен цикъл на сън и действие е от съществено значение. Експертите препоръчват да планирате стресиращите задачи по-рано през деня и да оставите по-релаксиращи дейности като четене или леки упражнения за вечерта. Д-р Пай съветва: "Редовните упражнения с йога помагат за отпускане на ума. Намаляването на кофеина с добра хидратация също помага за поддържане на здравословен цикъл на сън и действие.“



Избягването на излагането на екрани късно през нощта е друга важна стъпка. Д-р Мохапатра отбелязва: "Добрата хигиена на съня включва увеличаване на излагането на естествена светлина през деня, избягване на стимуланти като кофеин и създаване на спокойна, хладна рутина в спалнята. Управлението на стреса също е важно за добрия нощен сън.“ пред News18.



Балансиране на стреса, съня и паметта



Изводът е ясен: сънят, стресът и паметта образуват тясно свързано трио в начина на живот. Правилният сън ефективно събира спомените, управлението на стреса осигурява когнитивна устойчивост, а ежедневните рутини, които зачитат и двете, могат да защитят дългосрочното здраве на мозъка. Прости промени в начина на живот, като структурирани дни, осъзната релаксация и навици, благоприятстващи съня, могат да допринесат много за поддържането на мозъка ви остър, буден и здрав.