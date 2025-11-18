Художникът Васил Горанов: Съвременното изкуство трябва да бъде адекватно на нуждите на съвременния човек
Съвременното изкуство трябва да бъде адекватно на нуждите на съвременния човек, добави той. "То трябва да създаде ориентири и да бъде нагласено за окото на съвременния човек. Модерността в изкуството преди години започна да създава една непреодолима пропаст между обикновения човек и високите образци в културата. Модерността като че ли започна да дърпа в съвсем различна посока, тя започна да става античовешка. Ролята на съвременния артист е да върне тази роля на изкуството, която е заложена още от древните гърци – да възхищава“, смята Горанов.
На 15 декември в галерия "Сан Стефано“ ще бъде открита изложбата "Крепости на вярата“, която може да бъде видяна до края на годината. Тя представя 12 от най-свещените атонски манастири и Рилския манастир като живи крепости на духа, в които историята, светлината и вярата се сливат в едно.
Васил Горанов посещава Атонските манастири преди 10 години. Прави скици и фотографии, а картините рисува в продължение на 10 години. В тях светлината заема централно място, а човешки фигури липсват. "Така посланието става още по-силно, по-конкретно и по-категорично. Когато говорим за крепости, това са туптящите сърца, които съхраняват тази енергия, която би могла да се превърне в диригент за съвременния свят, за съвременния човек. Светът е време да намери своите нови ориентири – просто трябва да се обърнем назад към миналото и да извадим своите поуки. Дори когато е нямало държава, тези манастири са съхранявали вярата, християнството, българския дух“, обясни художникът.
