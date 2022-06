И на 44 е красавица! Не случайно Гришо беше с нея

© Никол Шерцингер празнува рождения си ден на 29 юни. Тя е певица, танцьор, манекенка, актриса, а за малко беше популярна и като гадже на Гришо.



Първоначално Шерцингер е бек-вокалистка на рок групата Days of the New, след което участва в ТВ шоуто Popstars, което ѝ печели място в женската поп-група Eden's Crush. След разпадането на състава се присъединява към The Pussycat Dolls и става водещата певица на групата.



След напускане на групата през декември 2010 година, Никол официално започва своята соло кариера с издаването на дебютния си студиен албум – "Killer love". Вторият сингъл от албума – "Don't hold your breath“ достига първо място в UK Singles Chart, превръщайки се в първия и номер едно сингъл като соло артист.



В началото на 2010 г. Шерцингер става победителка в десетия сезон на "Dancing with the Stars“. Кери Ан Инаба, която е съдия в шоуто, определя Никол като "най-добрата танцьорка, която предаването някога е имало“. Никол е съдия в The X Factor USA, което се излъчва през есента на 2011 г.



През годините Шерцингер участва в класацията на списание "Максим“ за Стоте най-горещи жени.



В началото на 2020 г. The Pussycat Dolls Американската група "Пусикет Долс“ триумфално се завърна на сцената след 10-годишно отсъствие с нов хит, който събра над 2 милиона гледания само за часове след представянето му в мрежата.