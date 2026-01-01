Една от най-обичаните музикални и инфлуенсърски двойки у нас завърши годината по най-красивия възможен начин. Алекс, очарователната половинка от дуета Алекс и Влади, официално влезе в отбора на семейните дами!На огледалната и символична дата 12.12.2025 г., тя и нейният любим се заклеха във вечна вярност, поставяйки началото на една нова и вълнуваща глава от живота си.Новината бе споделена лично от Алекс в социалните мрежи, където тя не скри вълнението си. С емоционално послание тя обяви, че изпраща 2025 година с нова фамилия и сърце, изпълнено с любов:"Изпращаме 2025 г. официално семейство Боянови! Пожелаваме ви вълшебна 2026 г.! “ – написа развълнуваната булка под първите кадри от щастливото събитие.Сестра ѝ Влади също сподели снимки от събитието с емоционално послание:"Оженихме ги! Семейство Боянови. Бог така нареди 2025 г. да бъде най-хубавата година в живота ни. И двете се омъжихме, създадохме семейства, влязохме в новите си домове и подготвихме албум, който всички ще чуят през 2026 г. Все още нямам думи…Пожелаваме вълшебна 2026 година на всички! Най-доброто предстои - за теб, за мен, за всички вас!По-рано през годината Влади също сключи брак със своя дългогодишен приятел Стефан Симеонов от Young BB Young. Двамата са заедно повече от десет години и този чудесен ден бе споделен с близки, приятели и колеги от музикалната сцена. Влади публикува в социалните мрежи:"Сем. Симеонови!? Най-хубавият ден в живота ни! Бог е велик“ — подчертавайки емоционалната сила на момента и благословията, която изпитват.На сватбата им присъстваха много роднини, приятели и музиканти, а снимките, които сподели Влади, запечатаха романтиката и стила на тържеството.2025 г. ще остане запомнена като годината на любовта за сестрите близначки, пише Edna.bg