ТАСС.
В Telegram канала на лабораторията се посочва, че през нощта на 24 януари на обратната страна на Слънцето е регистриран "много голям двоен взрив“. От тази страна все още няма спътници, затова "можем само да гадаем какво се е случило там“, допълват от ИКИ РАН.
Отбелязва се, че ако хипотетичните центрове на активност успеят да се запазят в продължение на пет дни, тогава ще могат да се видят и от Земята.
"И трите планети все още са видими около Слънцето. Отляво са Венера и Меркурий, отдясно Марс. Всъщност ударът по първите две планети е оптична илюзия. И двете тела сега са далеч зад Слънцето от противоположната на Земята страна, докато плазмените облаци са се отместили значително встрани.
Ако хипотетичните центрове на активност, които са причинили всичко това, просъществуват още пет дни, тогава ще могат да се видят от Земята. Слънцето ще се обърне и те ще се окажат на левия му край".
ИКИ РАН регистрира "голям двоен взрив" на обратната страна на Слънцето
©
Още по темата
/
НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Луната за първи път от десетилетия
17.01
Мисията Axiom 4 на НАСА се подготвя за изстрелване: Индия, Унгария и Полша изпращат астронавти на МКС
25.06
Още от категорията
/
Емилия Зафираки: Разказите и книгите на Филип Лхамсурен запалиха любопитството ми към Амазония
23.01
Модният журналист Мариана Аршева за срещата си с Валентино: Посрещна ме сме все едно сме приятели
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Карлос Насар с впечатляващи снимки с Александра
20:00 / 23.01.2026
Емилия Зафираки: Разказите и книгите на Филип Лхамсурен запалиха ...
16:46 / 23.01.2026
4 зодии ще се радват на много пари днес
08:53 / 23.01.2026
Как да запазим свежестта на плодовете и зеленчуците по-дълго
08:40 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.