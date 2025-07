Идва грандиозна сватба за влюбените гълъбчета - ясна е и датата

© Селена Гомес и Бени Бланко са определили дата и място на сватбата си. Вътрешен човек разкри пред Daily Mail, че двойката ще си размени обети тази есен и ще си каже "Да" в Калифорния .



Сватбата на двамата ще бъде двудневно събитие в Монтесито през септември.



Източникът разкри, че поканите вече са изпратени до близки приятели и членове на семейството, включително най-добрата приятелка на Селена - Тейлър Суифт, и няколко от приятелите на Бланко.



"Всички поканени са помолени да си носят багаж за през нощта, за да пренощуват през уикенда. Въпреки че е само за приятели и семейство, много от приятелите в списъка са големи знаменитости, включително Тейлър Суифт и Травис Келси, колегите на Селена от "Only Murders In The Building“, както и музикални суперзвезди, които са приятели на Бени.“



Друг вътрешен човек увери, че двойката е изключително развълнувана да стане венчае.



Бланко предложи брак на певицата през декември 2024 г. и оттогава двамата пазят подробности около сватбата си. Само миналата седмица продуцентът се появи в епизод на Therapuss с Джейк Шейн и каза на водещия на подкаста, че той и Селена все още нямат нищо планирано. "И двамата работихме толкова много. Сгодихме се, а след това снимахме музикални видеоклипове за албума ни, после бяха празниците и веднага след тях трябваше да се захванем с работа.“