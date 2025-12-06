Вселената на "Игра на тронове“ се разширява с още един рицар – или двама.HBO представи финалния трейлър на "Рицарят на Седемте кралства“, предстоящ сериал, който служи като предистория и се развива във Вестерос. Сюжетът се развива век преди събитията в "Игра на тронове“ и проследява младите герои сър Дънкан Високия (Питър Клафи) и оръженосеца му Ег (Декстър Сол Ансел).По информация на HBO сериалът е "разположен в епоха, когато родът Таргариен все още владее Железния трон, а споменът за последния дракон не е избледнял; велики съдби, могъщи противници и опасни приключения очакват тези необичайни приятели.“В новия трейлър сър Дънкан се стреми да се докаже като рицар на турнир, надявайки се да бъде приет под закрилата на дома Таргариен.Авторът Джордж Р. Р. Мартин е създател и изпълнителен продуцент на "Рицарят на Седемте кралства“. Това е третата екранизация от неговата поредица "Песен за огън и лед“ след "Игра на тронове“ и другата предистория – "Домът на дракона“. "Домът на дракона“, с Мат Смит, Ема Д’Арси и Оливия Кук, вече има два сезона и "Златен глобус“ за най-добра драма, а третият сезон се очаква през 2026 г."Рицарят на Седемте кралства“ адаптира трите новели на Мартин за Дънк и Ег – "Пътуващият рицар“ (1998), "Заклетият меч“ (2003) и "Рицарят на тайната“ (2010). Шестсерийният първи сезон започва на 18 януари от 22:00 ч. по HBO и ще бъде наличен в платформата за стрийминг HBO Max.