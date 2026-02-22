Играта, която превзе ефира, но не и сърцата на зрителите
© Nova tv
Освен голямата награда от 30 000 евро, в края на всеки епизод бонус дуелът ще носи 2000 евро на един от двамата, завладели най-много територии до момента. Честта да участват в първия сблъсък за сезона получиха преводачката Николета, извоювала 4 територии, и офис мениджърът Иван с 3 територии. Победата на тема "Известни българи“ грабна Иван.
Съдейки по коментарите на зрителите в социалната мрежа, те не са останали много доволни от първият епизод на играта. Повечето я определят като безинтересна и доста скучна, видя Plovdiv24.bg. Ето и малка част от тях:
Много слабо! Толкова лесни въпроси! Безинтересно! Съжалявам!
Когато очакванията не се припокриват с реалността....Скучно. Гледах до някъде, след което благодарих на изобретателя на дистанционното. Няма да повторя.
Определено няма да го гледам-не ми е интересно...така по картинка да се отговаря...ако някой ти е симпатичен и хоп- цъкаш положителен отговор
Нещо не ме грабна.... можеше да дават участниците в по - близък план, за да се види кой кога отговаря...но все пак напрежението си оказва влияние.
То трябва да си спокоен и бърз ум.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
14:03 / 21.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:37 / 20.02.2026
Коя е най-ефектната екранизация по "Брулени хълмове" на Емили Бро...
18:20 / 20.02.2026
Азис си сложи 600 кубика силикон
12:40 / 20.02.2026
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:38 / 20.02.2026
Най-голямата хранителна компания се отказа от един от най-вкуснит...
09:37 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.