Голяма част от българските домакинства разчитат на бойлер за топла вода. И слава Богу, защото зависимостта от "Топлофикация“ често се оказва нож с две остриета – имаш топла вода по график, но я плащаш без график. Първо като студена, после като "услуга“, а междувременно авариите – зиме или лете – превръщат елементарния комфорт в лукс.На този фон бойлерът изглежда като най-доброто решение – плащаш това, което изразходваш, и контролът е в твои ръце. Или поне така би трябвало да бъде, пишеДилемата "Да го изключваме или не“? Тук българинът е разделен на два лагера.От едната страна са, които твърдят "Бойлерът се пуска вечер, на нощна тарифа, и се ползва пестеливо през деня.“Тази логика не е плод на невежество, а на години живот в условия на недостиг, високи сметки и постоянна необходимост от икономии. Това е култура на оцеляване, не на мързел.От другата страна стоят съвременните"Не го изключвайте – настройте го на икономичен /еко/ режим.“Истината, както често се случва, е по средата – и зависи не от теория, а от реалния живот в едно домакинство.Икономичният режим не е магическа функция. Той просто ограничава температурата до разумни граници – достатъчна за комфорт, но не излишно висока. Водата не кипи, бойлерът не "работи на максимум“, а поддържа стабилно ниво.В такъв случай постоянното поддържане на умерена температура често излиза по-изгодно от цикъла "включи – изчакай – изключи – изстиване – пак включи“.Той работи добре при малки домакинства, при по-рядко ползване на топла вода, при дисциплина в разхода.Да загрееш водата евтино през нощта и да я използваш разумно през деня все още може да бъде напълно логично решение – особено в периоди на високи цени на електроенергията.Истинският проблем не е режимът, а навиците. Нито "еко“ режимът е универсално спасение, нито включването само нощем е автоматично най-икономичното решение. Бойлерът не е виновен. Начинът, по който го използваме, е, заключава