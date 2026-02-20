Илиана Раева с 5000 лева чанта
©
Първата дама на художествената ни гимнастика и съпругът й Наско Сираков бяха сред най-личните гости на големия купон на Камата на 10 февруари. Специално за рожденика на купона пяха звезди, сред които Орлин Горанов и Васил Найденов, а водещ бе близкият приятел на Стоичков - комикът Димитър Рачков. Самият Христо пък изпълни песен заедно с братя Аргирови и Тони Димитрова.
Съпругата на легендарния футболист Мариана блестеше в истински холивудски тоалет и бе определена от присъстващите като една от най-стилните дами, пише "Ретро“.
Още по темата
/
Фалстарт на "Ергенът"
17.02
За да се докосне до нея, той започна връзка със сестра й. Животът ги събира, но раздялата после е неизбежна
17.02
Любовният четириъгълник се превърнал в многоъгълник, накрая тя е останала единствената в сърцето му
17.02
Още от категорията
/
Vivacom е Работодател на годината и получи още три отличия за устойчиво развитие и екипна култура
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Как изкуственият интелект може да ни бъде психотерапевт?
08:55 / 19.02.2026
Димо Алексиев си намери работа
11:33 / 18.02.2026
Фалстарт на "Ергенът"
20:55 / 17.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:56 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.