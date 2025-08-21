Има 4 вида жирафи

© Не съществува само един вид жирафи, а четири, според нова класификация, обявена от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), която трябва да позволи по-добра защита на това животно, определено като уязвимо.



Първоначално считан за елен, жирафът е получил свой собствен род в края на 18 век: Giraffa giraffa, припомня групата специалисти по жирафи и окапи от IUCN в своя доклад.



В него се уточняват различните класификации, дадени оттогава на това животно, което се среща изключително в Африка, като се използват елементи от морфологията, генетиката и околната среда, предаде АФП.



Исторически считан за един вид, включващ девет подвида, жирафът всъщност се състои от четири вида според групата на IUCN.



Това са северният жираф (Giraffa camelopardis), мрежавият жираф (G. reticulata), масайският жираф (G. tippelkirschi) и южният жираф (G. giraffa).



Това разграничение позволява "по-нюансирано разбиране на заплахите и възможностите за опазване на тези различни видове в различните региони, в които обитават в Африка“.



От 2016 г. IUCN класифицира жирафа в категорията "уязвими“ в своя Червен списък на застрашените видове. Докато в предишната си оценка от 2010 г. той беше само "малко притеснителен“, предаде dariknews.bg.



На континентален мащаб броят на жирафите е намалял с около 40% между 1985 и 2015 г., достигайки около 98 000 екземпляра, според IUCN, която обаче е идентифицирала различни регионални динамики.



Докато в Южна Африка са отбелязани значителни увеличения, в Източна и Централна Африка са регистрирани сериозни регресии, подчерта IUCN през 2019 г.



Новата класификация запазва 7 от деветте първоначални подвида, разпределени в 3 вида.