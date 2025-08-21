ЗАРЕЖДАНЕ...
|Има връзка между психопатията и предпочитането на шумни коли
Според декана на Факултета по екстремна психология в московския държавен университет по психология и педагогика, има специфичен тип хора, които харесват подобно поведение. А именно, има голяма вероятност те да са склонни към садизъм и да са психопати.
"Резултатите от някои проучвания посочват връзката между деструктивни личностни черти и тенденцията да избират "шумни“ автомобили. Подобни изразителни черти като психопатия и садизъм може да определят желанието на хората да модифицират колите си, за да увеличат шума им. Човек осъзнава, че чрез шума може да вреди на другите: да причини инфаркт на възрастен, сериозно да уплаши децата, но въпреки това решава да положи усилия, за да го направи“, казва Дмитри Дюлин.
И допълва, че от психологична гледна точка, подобно поведение може да е предизвикано от различни личности черти на автомобилния ентусиаст. Този тип хора обикновено искат да привличат възможно най-много внимание. Това е признак за истерична психопатия, която се характеризира с театралност, претенциозност (шумна кола, ярки цветове на колата, "брутален“ дизайн чрез модификации и др)., склонност към афектиране, демонстративност, показност, прекомерна емоционалност и склонност към драматизиране на събитията, казва още Дюлин.
Той отбелязва, че голям процент от ползвателите на подобни автомобили са млади мъже. При тях се отличава чувство на егоизъм, тенденция да манипулират и имат изразена агресивност и удоволствие от това да виждат страданието на другите заради техния автомобил, пише CarMarket.
Професорът не пропуска и каращите агресивно и рисково. Опасното шофиране също е индикатор за психологично разстройство, казва Дюлин. За съжаление, той не предлага какво може да се направи, за да се адресират тези "разстройства" и да могат тези хора да станат по-безопасни шофьори.
