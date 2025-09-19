ЗАРЕЖДАНЕ...
|Имерсивното пространство "Видение" предлага нов тип интерактивно преживяване
По думите му един от интересните похвати е да накараш чисто драматургично зрителите да обръщат внимание на интерактивните методи, да участват в тях, като по този начин можеш да направиш интересен разговор между творбата и зрителя. Това е една от целите на това пространство – да ви накара да бъдете активен участник, понякога дори и съавтор. "Една от работите, които представяме там, е свързана с историята на изкуствения интелект, казва се "Машината“. Там има много наративни моменти, поетични такива. Опитваме се да интегрираме дори документално кино. В малката ни зала пък имаме вибро-акустичен под. Хората могат да усещат с тялото си ниските честоти на музиката и на звука. Там искаме да експериментираме повече с визуално съдържание. Може да си представите как това усещане от пода рефлектира на емоцията когато гледаш определено съдържание,“ каза гостът и посочи, че подобен тип интерактивни преживявания, представени малко по-увлекателно, по атрактивен и визуално ангажиращ начин, имат голям потенциал, особено за младите хора, заради образователната част, която носят в себе си. "Тази заобикаляща ни захаросана корпоративна среда разграничава и размива информацията и какво точно иска да се каже. Това са теми, които нас много ни вълнуват и ще насочим огромни усилия да можем отново да покажем смислено изкуство.“
3D киното е нещо като протоверсия на имерсивното пространство и добавя стойност за изживяването, отбеляза водещият на предаването Благой Д. Иванов и посочи като пример баснословния успех на първия филм "Аватар“, заснет в 3D формат, а гостът добави, че освен 3D проектите, започват много скорострелно да се развиват и технологиите, свързани с виртуални смеси на реалност и посочи за пример имерсивните програми на фестивалите в Кан и Венеция, които стартират още от 2017 г. и "набират много г
Илиев сподели още, че е било трудно да намерят място, да организират цялата структура и екипа на имерсивното пространство "Видение“. "Щастлив съм, че успяхме да отворим и приветствам хората да дойдат да видят различни програми. Ежемесечно ще сменяме самите изложби. Също така ще правим и различни инициативи свързани с ambient концерти, които ще бъдат за лимитирана група хора. Също така, искаме да направим и различни прожекции на филми, на документални филми, и да ги покажем c по-различен подход, свързан с 360-градусните прожекции. Така че имаме богата програма, искаме да развиваме пространството. Надявам се при едно такова преживяване или посещение при нас хората да си тръгнат не просто с една снимка в Инстаграм, а с някакво послание, от някаква емоция, или дори нещо, което да ги докосне вътрешно.“
