|Имунолог: При някои хора инфекциите протичат леко или без симптоми, а при други застрашава живота им
Оказва се, че при някои имунни дефицити, наречени inborn errors of immunity, имунната система атакаува сама себе си (immunity against immunity). Нека видим няколко примера за образуване на антитела срещу имунната система, което повишва риска от тежки инфекции:
- антитела срещу повърхностни антигени върху зрелите неутрофили - причина за периферна неутропения, която обикновено се излекува сама преди 5-годишна възраст. Въпреки че е рядко състояние, може да доведе до тежки инфекции ч, причинени от S. aureus.
- антитела срещу С3 конвертаза - води до изчерпване на С3 от системата на комплемента и повишен риск за тежки бактериални инфекции (S. pneumoniae, N. meningitides, H. influenzae, S. aureus, E. coli). Клинично се проявява с тежки рекурентни пневмонии.
- антитела срещу цитокини - неутрализираши тип II интерферон (гама) - повишена възприемчивост към микобактериални инфекции (вкл. бецежит, туберкулоза), проявява се обикновено при възрастни, основно в Азия (наличие на определен HLA хаплотип).
- антитела срещу IL-6 - тежка екзема, дисеминирана стафилококова инфекция, рекурентна кожна (абсцеси) или белодробна инфекция. Много интересно е, че в хода на инфекция CRP не се повишава! (Моя бел. IL-6 стимулира хепатоцитите да произвеждат CRP). Често има висок ИгЕ с или без еозинофилия, ниски паметови В клетки и Th17 клетки.
- антитела срещу IL-17 - води до изолирана или синдромна хронична кожно-лигавична кандидиаза, често се асоциира с APS-1. Може да се наблюдава и при пациенти, лекувани с анти-IL-17 антитела.
- антитела срещу GM-CSF - води до ранна поява на белодробна алвеоларна протеиноза (PAP) заедно с инфекция с Nocardia, микобактерии, хистоплазма, криптококус, аспергилус или други опортюнистични инфекции. Основно се среща в Азия.
- антитела срещу тип I интерферон - тежки, застрашаващи живота вирусни инфекции - HSV-1, CMV, EBV, VZV, IAV, SARS, MERS. Оказва се, че 20% от тежките пневмонии се дължат на тези антитела, както и те могат да обяснят тежко протичане на COVID-19 при ваксинирани с пълен курс пациенти (хипоксемична ковид пневмония). Тези антитела са свързани също с тежко протичане на енцефалити, причинени от арбовируси. Не трябва да се прилагат живи ваксини. Срещат се при 0.5-1% от населението и до 4-8% при възрастни лица над 70 г., което също може да обясни тежкото боледуване от вирусни инфекции при тях. Рискови фактори - терапия с интерферони тип I.
